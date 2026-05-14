Patrón del campo
Asaja Córdoba y Cetisur celebran San Isidro con una jornada de convivencia y reconocimiento al campo cordobés
Agricultores, ganaderos y profesionales del sector agrario se reunieron en Córdoba para rendir homenaje a San Isidro Labrador y reivindicar el papel esencial del campo en la economía de la provincia
El campo cordobés volvió este jueves a reunirse para celebrar sus raíces, reconocer el esfuerzo de quienes trabajan la tierra y mirar al futuro en un momento marcado por los retos climáticos y económicos. Asaja Córdoba y Cetisur han celebrado este 14 de mayo la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, con una jornada de convivencia que reunió a agricultores, ganaderos y profesionales del sector agrario en un ambiente de hermandad y reconocimiento al trabajo del campo cordobés.
La jornada comenzó con una eucaristía en honor a San Isidro, en la que los asistentes pidieron protección para el futuro de las cosechas y las explotaciones ganaderas, así como una climatología favorable para el desarrollo de la campaña agrícola. Durante la ceremonia también se recordó de forma especial a los agricultores y ganaderos fallecidos durante el último año, en un homenaje a quienes dedicaron su vida al sector agrario.
Reconocimiento al esfuerzo del sector agrario en Córdoba
El acto religioso sirvió también para poner en valor el trabajo diario de los profesionales del campo, que afrontan una situación compleja por la incertidumbre climática, el aumento de los costes de producción y la volatilidad de los mercados.
Pese a estas dificultades, el sector destacó el compromiso de agricultores y ganaderos con la producción de alimentos de calidad y con el desarrollo económico y social del medio rural cordobés.
Tras la misa, los asistentes participaron en el tradicional perol de convivencia, una cita ya consolidada que permitió compartir experiencias e intercambiar opiniones sobre la situación actual del sector, las previsiones de cosecha, las producciones agrarias y la evolución de los precios de los distintos productos agrícolas y ganaderos.
Durante el encuentro, agricultores y ganaderos subrayaron la importancia de mantener espacios de unión dentro del sector, especialmente en una etapa en la que el campo cordobés busca reforzar su voz y reivindicar el papel esencial que desempeña en la sociedad.
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