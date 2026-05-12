Ganadería
Degustaciones, catas y exhibiciones marcan la 12ª Feria del Pastoreo de Villaralto
La Diputación de Córdoba impulsa la muestra, que se celebrará del 15 al 17 de mayo para promover prácticas sostenibles y productos locales
La Diputación de Córdoba ha acogido la presentación de la 12ª Feria del Pastoreo de Villaralto, que se celebrará del 15 al 17 de mayo, en la Villa Deportiva de la localidad. Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, Iprodeco, nace con el objetivo de difundir y promover las prácticas sostenibles, la cultura ligada al pastoreo y los productos locales y contará con la participación de 44 stands que ofrecerán una amplia variedad de productos de la marca Sabor a Córdoba.
La feria comenzará con actividades previas, en concreto unas jornadas técnicas en torno al sector primario, que se celebrará el próximo 14 de mayo. En cuanto a las actividades que se celebrarán durante los tres días, destaca la degustación típica de cordero, catas de vino y queso y showcookings de cocina tradicional y contemporánea.
Además, en este espacio expositivo se exhibirán las carrozas que acompañan a la Divina Pastora durante la romería, exhibiciones de fotografía del medio rural y de la encina y la Liga Induvap de perros pastores.
El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha explicado que “el pastoreo no es nostalgia; es cuidar la tierra, es mantener los pueblos vivos y es sostenibilidad de un territorio. Hablar de pastoreo es hablar de futuro y de oportunidades”.
Villanueva de Córdoba, el pueblo invitado
Romero ha señalado que la Feria del Pastero de Villaralto es “un evento que pone en valor la tradición ganadera, la apuesta por el territorio, por el sector primario, por el mundo rural, por la agricultura y, en concreto, por la ganadería y por el pastoreo”.
Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Celia Valverde, ha valorado la apuesta tanto de la institución provincial, a través de Iprodeco, como de la Junta de Andalucía, la mancomunidad de los Pedroches y la empresa Covap. Este año, la alcaldesa de la localidad ha explicado que el pueblo invitado será Villanueva de Córdoba, “con el que compartimos tradiciones y gastronomía, como el jamón ibérico de los Pedroches”.
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