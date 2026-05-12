Las almazaras cordobesas producen 5.000 toneladas de aceite de oliva en abril y dejan la campaña con una caída de entre el 7 y el 8%

Las almazaras cordobesas siguen produciendo aceite de oliva en fecha tardía y con la campaña terminada a efectos prácticos desde hace semanas. Los temporales de principios de año retrasaron tanto la cosecha que los molinos han seguido trabajando en abril a un ritmo muy superior a lo habitual.

El último mes, según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, las almazaras de Córdoba aportaron más de 5.000 toneladas de aceite de oliva a la producción, que se queda por el momento en 245.000 toneladas; con suerte tal vez se alcancen las 250.000 toneladas al cierre de la campaña, una pérdida de 20.000 toneladas con respecto a las previsiones del inicio de la temporada. En términos relativos, la caída se moverá entre el 7 y el 8%. Peor hay que tener en cuenta que la campaña ya se preveía corta en relación con la anterior, por lo que las pérdidas se suman.

Muestras de aceite de oliva en la feria oleícola de Madrid. / Belén Delgado / Efe

Abril no es un mes de trabajo intenso para las almazaras. En época de buena cosecha, como en 2022, se rozaron las 3.000 toneladas, pero al año siguiente (en lo peor de la sequía) no fueron ni siquiera 300. En marzo pasó algo similar, con una producción aumentada que en Córdoba alcanzó las 27.000 toneladas, mucho más de las 5.000 en el mismo mes de las dos campañas previas.

Una demanda que no cesa

Mientras tanto, las salidas siguen a muy buen ritmo, algo en lo que coinciden los agentes del sector. El aceite de enlace de campaña podría situarse en el entorno de las 300.000 toneladas en todo el país, lo que difícilmente cubrirá todas las necesidades del mercado antes de que llegue la producción de la próxima campaña en diciembre.

Ahora mismo hay almacenadas 600.000 toneladas de aceite de oliva en España, de las que en torno al 20% están en Córdoba. Pero solo el mes pasado se vendieron más de 90.000 toneladas, lo que da una idea de la elevada demanda del producto.