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Encuentro profesional

Nueve bodegas de Montilla-Moriles presentan sus vinos en rama en Granada

El encuentro profesional Vino en Rama Privée busca acercar los vinos de la zona a sumilleres, restauradores y distribuidores de Granada

Un momento de la presentación de los vinos en rama llevada a cabo este lunes en Granada.

Un momento de la presentación de los vinos en rama llevada a cabo este lunes en Granada. / CÓRDOBA

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

La asociación cultural Vino en Rama ha reunido este lunes en Granada a nueve bodegas de la zona Montilla-Moriles en la primera edición de Vino en Rama Privée, un encuentro profesional celebrado en el restaurante Nervio by Periko Ortega, ubicado en el Hotel Meliá Granada, con el objetivo de acercar sus vinos en rama a sumilleres, restauradores, hoteleros y distribuidores de la capital nazarí y su entorno.

La cita, desarrollada entre las 10.00 de la mañana y las 14.00 de la tarde, ha apostado por un formato concebido para favorecer el contacto directo entre elaboradores y profesionales del sector. La jornada comenzó con una presentación del marco Montilla-Moriles y de las bodegas participantes.

Tras esta toma de contacto inicial, tuvo lugar una cata de dieciocho vinos servidos de forma ordenada y concluyó con un aperitivo networking que ha permitido prolongar las conversaciones y los intercambios entre asistentes y bodegueros en los respectivos espacios habilitados para cada firma.

Asistentes a la presentación de los vinos en rama de Mntilla-Moriles en Granada.

Asistentes a la presentación de los vinos en rama de Mntilla-Moriles en Granada. / CÓRDOBA

Las bodegas participantes

El encuentro ha reunido a bodegas con perfiles muy distintos pero unidas bajo una misma filosofía vinculada a la autenticidad de los vinos en rama. Desde Bodegas Delgado, que acumula 150 años de historia, hasta proyectos más recientes como Bodegas Arrabal Rodríguez, surgidas del impulso de una nueva generación de elaboradores montillanos, la convocatoria ha mostrado una fotografía amplia y diversa de la realidad vitivinícola de Montilla-Moriles.

Junto a ellas han participado también firmas familiares consolidadas como Bodegas Robles, Doblas o Maíllo; cooperativas con una larga trayectoria como Jesús Nazareno de Baena; y lagares históricos como Los Frailes, Lagar La Primilla o Los Raigones, con viñedos situados en la Sierra de Montilla o en los Altos de Moriles, considerados enclaves de calidad superior dentro de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.

Mínima intervención y respeto al producto

Todas las bodegas comparten una misma apuesta por elaboraciones ligadas a la mínima intervención y al respeto por el producto. Los vinos presentados durante la jornada de este viernes han llegado a la copa "sin estabilizar y sin filtrar en muchos casos", manteniendo "toda la naturalidad y riqueza de aromas y sabores de la uva Pedro Ximénez". Ese rasgo común define precisamente la identidad de los vinos en rama defendidos por estas bodegas.

Y es que los vinos en rama de Montilla-Moriles constituyen una de las expresiones más singulares del panorama vinícola nacional, al conservar intacta la complejidad y la personalidad adquiridas durante su crianza en barrica o tinaja. Junto a referencias más tradicionales, el encuentro también ha permitido mostrar nuevas elaboraciones que contribuyen a renovar la imagen de un territorio con siglos de historia vitivinícola.

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La elección de Granada como escenario para esta primera edición ha respondido igualmente a criterios estratégicos. Según la organización, la ciudad nazarí cuenta con "una hostelería y una restauración con criterio, acostumbrada a trabajar con producto de calidad y con una cultura del vino que crece año a año".

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