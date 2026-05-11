Los embalses de Córdoba mantienen la subida de nivel a las puertas de las tormentas del martes

El nivel de los embalses de Córdoba sigue subiendo tras las precipitaciones del fin de semana y se acercan al 91% de su capacidad en una semana en la que las lluvias volverán a hacer acto de presencia en la provincia en forma de tormenta este martes, que se prolongarán con lluvias débiles la mañana del miércoles. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan este lunes 11 de mayo el 90,75% de su capacidad, con un total de 2.978,502 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 87,77 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 11 de mayo, de acuerdo con la información de la CHG: