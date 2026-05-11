Andalucía se prepara para otro verano con la amenaza de los incendios forestales: el Plan Infoca se activa con 4.700 efectivos y 43 aviones y helicópteros

Andalucía se prepara para otro verano de máximo riesgo de incendios. Después que el año 2025 terminara como un récord de hectáreas calcinadas en España, la Junta de Andalucía se refuerza con más recursos económicos, personal y medio aéreos. El despliegue arrancará el 1 de junio y se prolongará hasta el 15 de octubre abarcando así el periodo con más peligro de siniestros forestales debido a las altas temperaturas.

El operativo contará este año con un equipamiento de 108 autobombas —el 84% de ellas renovadas tras una inversión de 30 millones de euros—, 11 vehículos nodriza y ocho nuevas unidades móviles encargadas de sustituir a las actuales, que llevan operativas desde el año 2010. Además, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) será la encargada de poner en marcha, de forma progresiva, una nueva unidad de maquinaria pesada. También comenzará a operar por primera vez la Unidad de Fuego Técnico.

En cuanto a los medios aéreos, el dispositivo suma tres aeronaves más que en la pasada campaña, alcanzando ahora las 43 unidades. La flota estará constituida en total por 25 helicópteros —con diversidad en cuanto a capacidades— y catorce aviones. También se contará con un helicóptero perteneciente a la empresa nacional de residuos radiactivos Enresa, en la base de El Cabril, y con tres aeronaves del Estado: dos helicópteros y un avión de tipo anfibio pesado.

La infraestructura logística del Plan Infoca se apoyará en veintitrés Centros de Defensa Forestal (Cedefo), 11 subcentros y tres bases de Brigadas de Refuerzo. De la misma forma, se va a disponer de 186 puntos para a vigilancia estratégica y 88 tomas de agua abastecedoras para helicópteros que se encontrarán distribuidas por toda Andalucía. Asimismo, se estrena la Unidad de Maquinaria Pesada, integrada por dos retroexcavadoras ya operativas, dos góndolas y cabeza tractora, un tractor y todos sus complementos, así como 25 biotrituradoras, y se implantará de manera gradual a lo largo de toda la campaña. En la misma tónica comenzará a operar la nueva Unidad de Fuego Técnico.

La Junta de Andalucía afrontará esta próxima fase veraniega con la previsión de que resultará 'compleja' a largo plazo debido a la acumulación de combustible fino ocasionado por las lluvias abundantes que se han registrado durante el invierno. Según explicó el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, las precipitaciones acontecidas en los últimos meses han favorecido el crecimiento paulatino de pastos y vegetación herbácea que, con la aparición de las altas temperaturas pueden convertirse en un factor de rápida propagación de las llamas. No obstante, las previsiones a corto plazo apuntan al predominio de conatos frente a los indeseados incendios forestales de gran dimensión, tal y como ocurrió en Andalucía el año pasado.

Un mayor refuerzo de personal durante todo el año

Uno de los principales anuncios realizados en el comité asesor por parte de la Junta ha sido la consolidación del empleo dentro del marco operativo de Infoca. La Oferta de Empleo Público, publicada el pasado mes de abril, contempla un total de 234 plazas fijas a jornada completa, y activas durante los doce meses del año para las distintas categorías profesionales. Además, la Agencia de Emergencias de Andalucía trabaja en la elaboración de un catálogo de puestos con destino a ordenar a todo el personal laboral integrado en la Función Pública, con el objetivo de conseguir aportar una mayor seguridad jurídica y profesional a la plantilla.

Antonio Sanz ha hecho hincapié en reiterar al Gobierno de España el ofrecimiento para que la nueva base Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga, presente la capacidad de albergar a una Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF). Además, ha subrayado la idoneidad que presentan las instalaciones, pues se encuentran situadas en un punto estratégico y equidistante de espacios de máxima protección ambiental como los Parques Nacionales de Sierra Nevada y Doñana, cuya preservación debe recordarse como una responsabilidad compartida y que guarda interés general para el la totalidad del Estado.

Una cooperación transfronteriza europea y más planes municipales

La Junta de Andalucía también se ha encargado de intensificar los trabajos de prevención, coordinación y seguridad forestal con los municipios de la comunidad situados en zonas de riesgo. En total, el Ejecutivo autonómico ha contactado con 601 ayuntamientos con motivo de adaptar sus Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF) al nuevo Plan de Emergencia de Protección Civil de Andalucía. Hasta ahora, la administración autonómica ya ha asesorado a 92 municipios, revisado 10 planes y procedido a la redacción de los informes perceptivos para otros veintinueve que ya se saben en fase de aprobación definitiva.

De forma paralela, una buena gestión de los fondos europeos por parte de la Junta permite que Andalucía esté liderando el proyecto europeo CILUMES, dotado de 14 millones de euros y centrado en la cooperación transfronteriza con Portugal. El Plan infoca colabora con todas las comunidades fronterizas del país vecino para conseguir una mejora de las infraestructuras, una ampliación del entramado de vigilancia y el refuerzo de la formación técnica en materia de incendios forestales.

Entre las actuaciones del proyecto destacan la mejora del aeródromo de Las Arenas, en Niebla (Huelva), con casi 5 millones de euros, y la adecuación tecnológica del Centro Operativo Regional, con una partida de más de 435.000 euros.

Ocho simulacros ya realizados y nuevas herramientas tecnológicas

Esta será la segunda campaña de incendios en la que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) coordine todos los recursos. Como asegura Sanz, la EMA ha mejorado la eficiencia y eficacia en la respuesta tanto a incendios forestales como a todos los riesgos de protección civil derivados de los mismos. Con una partida presupuestaria de 271,6 millones de euros y más de 5.000 efectivos, la agencia integra en un sistema de gestión común al 112, el cuerpo de Protección Civil, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y el operativo Infoca, consolidándose en este camino como la puede convertirse en la mayor agencia de seguridad de España.

Los operativos del Plan Infoca ya han realizado ocho simulacros de incendio forestal, uno por provincia andaluza, en los que se ha elevado al máximo exponente posible el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía a fase de emergencia, realizados en situación operativa 1. El objetivo ha sido poner a prueba todos los mecanismos de respuesta ante emergencias posteriormente reales que, de manera potencial, puedan llegar a afectar a personas y bienes no forestales.

Tanto el personal como los vehículos de EMA ya operan con la nueva Red Digital de Emergencias de Andalucía (REJA), que se encuentra plenamente desplegada. Esta red, que beneficia también al resto de servicios de emergencia de la Junta, ha contado con una inversión de 27 millones de euros para poder garantizar el blindaje total de las comunicaciones por radio.

El hermanamiento EMA Infoca tiene también la posibilidad de contar con la plataforma de gestión Fire Response, a la que todo el personal que opera en los incendios se encuentra interconectado. La plataforma de gestión de la información almacena cartografía, croquis, posicionamiento de los intervinientes y datos actualizados de los incendios, entre otros, que posibilitan acortar los tiempos de acceso a la información necesaria sobre la emergencia en curso.

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Como ya había ocurrido años anteriores, el plan sigue contando con una web que permite seguir en tiempo real la información sobre incendios forestales y consultar el índice de riesgo diario por zonas. También se dispone del sistema 'EsAlert' , una herramienta que permite enviar mensajes de forma masiva a los ciudadanos en las zonas que se encuentren afectadas para coordinar posibles confinamientos o evacuaciones.