Los agricultores del Norte de la provincia de Córdoba esperan pérdidas de hasta el 60% del cereal

Jesús Gil es un agricultor de la zona de Los Pedroches. En sus terrenos cultiva sobre todo cereales como el trigo, la cebada y la avena, granos que sirven en parte para la alimentación humana pero también para dar de comer al ganado que tanto abunda, en cantidad y calidad, en la zona Norte de Córdoba. Las semillas de sus cosechas se plantan en invierno, crecen en primavera y se siegan a principios del verano o antes. Pero este año los ritmos han sido diferentes y las consecuencias han sido nefastas. «Ha sido un varapalo», dice.

Con fincas en Hinojosa del Duque, Gil es también el responsable del área de cereal de la asociación agraria COAG Córdoba. Explica la situación que se está viviendo tanto en Los Pedroches como en el Guadiato con el cereal, «con rendimientos muy bajos y de muy mala calidad». Todo ello se debe a las lluvias, que en otros puntos de la provincia obligaron a retrasar la siembra del cereal de invierno.

Las malas hierbas

En el Norte, tanta humedad ha propiciado la aparición de hongos y malas hierbas que han terminado comiéndose gran parte del grano. «Si has plantado triticale (una mezcla artificial de trigo y centeno) igual tienes un 60% de malas hierbas. Esa es la dinámica que tenemos este año», asegura Gil.

Además, también se ha plantado menos cereal en las comarcas este año, debido a los bajos precios y el escaso rendimiento de estos cultivos. Según el responsable sectorial de COAG, «hay quien tenía 10 hectáreas y este año ha puesto seis». Las otras cuatro se han dejado en barbecho o han servido como pastos. Y si no se ha quitado del todo es porque el grano es necesario también para dar de comer al ganado.

Francisco Moreno, secretario provincial de UPA, coincide en el diagnóstico sobre todo en la comarca del Guadiato, «donde ha habido una nascencia muy mala y no se ha podido actuar. En otras comarcas la situación es buena y al menos el trigo tiene buen aspecto tanto en la Campiña como en la Vega del Guadalquivir, aunque a algunos agricultores les han afectado los hongos». Los cereales de invierno, recuerda Moreno, no quieren tanta agua como ha caído este año en el momento de la siembra, «prefieren el frío». No obstante, habrá que esperar a ver qué pasa cuando entren las cosechadoras.

En la Campiña y La Vega los cereales de invierno tienen buen aspecto

A la Unión de Pequeños Agricultores lo que más le preocupa en esta campaña del cereal es el bajo precio, «que está por el suelo». A ello se suma el elevado coste de los insumos, sobre todo los fertilizantes, lo que hace que ni siquiera se cubran los costes de producción. De ahí que los productores prefieran cambiar a otros cultivos más rentables, sobre todo el olivar.

Por su parte, Asaja Córdoba advierte de la delicada situación que atraviesan actualmente los cultivos de cereales de invierno en la provincia, en un momento clave para su desarrollo. Las condiciones meteorológicas de las últimas semanas están teniendo un impacto negativo significativo en el estado de los cultivos, generando preocupación entre los agricultores.

Según ha podido constatar Asaja sobre el terreno, las siembras más tempranas presentan un mejor comportamiento que las tardías. Sin embargo, el aumento de las temperaturas, combinado con la elevada humedad y las precipitaciones recientes, «está favoreciendo la proliferación de enfermedades».