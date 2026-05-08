La entrega de los Premios de la DO Lucena confirma la calidad y excelencia de los aceites de la zona

El Teatro del Salón de Usos Múltiples de Iznájar, en la Subbética cordobesa, ha sido la sede elegida para la celebración, hoy viernes, de la gala de entrega de la cuarta edición de los Premios de la Denominación de Origen Protegida Aceite de Lucena.

Representantes de cooperativas, almazaras y entidades oleícolas han asistido a este acto, culminándose el período delimitado en la campaña 2025-2026. Igualmente, han acudido diversas autoridades locales, comarcales y provinciales, como el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina; o el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta; así como el presidente de Iprodeco, Félix Romero, y alcaldes de los municipios englobados en esta Denominación de Origen.

Después de la pasada edición, desarrollada en Rute, Iznájar ha albergado esta cita de carácter itinerante, con la finalidad de "reconocer y homenajear" la calidad de los aceites, además de "convertirse" en un punto de encuentro entre productores, cooperativas y entidades vinculadas al AOVE, según expresaba previamente esta DOP, cuyo consejo regulador preside Francisco de Mora.

Los premiados este año

En este año 2026, los premios han distinguido a los aceites de oliva virgen extra mejor valorados en la campaña 2025/26, dentro de una coyuntura determinada por el alto nivel de calidad de las muestras presentadas. El primer premio ha sido otorgado a Lucentina Ecológico, de la Cooperativa Olivarera de Lucena; en segundo lugar, el jurado ha situado a Los Omeya, de la Cooperativa La Unión de Montilla, y, completando el podio, el tercer premio, con un doble destinatario, ex aequo, para Lucentina Premium y Cortijo La Toquera Ecológico.

Salvador Fuentes, Adolfo Molina y Lope Ruiz conversan antes del inicio de la gala de los Premios de la DO Aceites de Lucena. / CÓRDOBA

Durante el desarrollo de este evento han sido entregados otros reconocimientos relacionados con la divulgación del aceite de oliva virgen extra y la promoción de la DOP, hasta completar un total de seis distinciones.

El programa, diseñado por el consejo regulador, ha comprendido una ponencia, impartida por Patricia Caraballo, secretaria general de la DOP, y que ha versado sobre los proyectos europeos Greenfit y Openagri, y su incidencia en el sector oleícola. A la conclusión de la entrega pública de los premios, los asistentes han compartido un cóctel-degustación de productos amparados y certificados por la denominación.

Una oportunidad de mostrar el potencial del entorno

En la previa, Lope Ruiz, alcalde de Iznájar, comentaba que esta gala reporta al municipio una oportunidad única en el objetivo de "mostrar el potencial de nuestro entorno y dar visibilidad al trabajo" que acometen agricultores y cooperativas. En Iznájar, la influencia del olivar se extiende a los ámbitos económico, paisajístico y cultural. En total, la DOP Aceite de Lucena homologa aceites provenientes de diez municipios del sur de Córdoba.

En su intervención, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, aludió a "los factores climáticos y los mercados internaciones" como rasgos indispensables de la última campaña, animando al mismo tiempo a continuar "apostando" por estos aceites pese a "la incertidumbre" internacional actualmente vigente.

Seguidamente, reparó en la competitividad y en la calidad de los aceites de la DOP de Lucena, elogiando el trabajo junto a la Diputación, basado en la promoción, certificación de los productos y los operadores asociados.