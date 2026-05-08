El campo andaluz pide al Ministerio ampliar hasta el 15 de junio el plazo para tramitar la PAC 2026

Asaja-Andalucía, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, COAG Andalucía y UPA Andalucía han vuelto a reclamar de forma conjunta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una ampliación extraordinaria del plazo de presentación de la Solicitud Única de la PAC 2026 hasta el 15 de junio, sin penalizaciones para los profesionales del campo.

Las organizaciones agrarias consideran que la situación actual es “excepcional” por el impacto del tren de borrascas registrado durante el otoño y el invierno, los daños en explotaciones e infraestructuras, los retrasos en las siembras y la dificultad para planificar con garantías muchas declaraciones de cultivo.

Según han señalado las entidades firmantes, la negativa del Ministerio y de su titular, Luis Planas, a ampliar el plazo no responde a la realidad que están viviendo miles de explotaciones agrícolas y ganaderas en Andalucía, incluida la provincia de Córdoba, donde la tramitación de estas ayudas resulta esencial para la continuidad de muchas explotaciones familiares.

Riesgo de errores, expedientes incompletos y pérdida de ayudas

Las organizaciones recuerdan que la Junta de Andalucía ya ha ampliado el plazo dentro de su margen competencial, pero sostienen que esa prórroga resulta insuficiente ante la magnitud de las dificultades acumuladas.

A la complejidad habitual de la tramitación de la PAC se suma este año el solapamiento con la gestión de ayudas extraordinarias estatales y autonómicas por los daños causados por las borrascas. Esta situación, según ASAJA, Cooperativas Agro-alimentarias, COAG y UPA, está provocando una carga de trabajo excepcional en cooperativas, organizaciones agrarias, entidades reconocidas y servicios técnicos.

Olivares anegados en Albendín. / José Carlos Roldán

Las entidades advierten de que mantener los plazos actuales puede traducirse en errores de tramitación, solicitudes incompletas o incluso en la pérdida de ayudas PAC por parte de agricultores y ganaderos que no hayan podido cerrar sus expedientes por causas ajenas a su voluntad.

Reclamación también al Ministerio de Hacienda

Además de la ampliación del plazo de la PAC, las organizaciones agrarias y cooperativas reclaman al Ministerio de Hacienda la publicación de los índices de rendimiento neto y de la reducción general aplicable en el método de estimación objetiva, conocido como módulos agrarios, del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales.

Las entidades recuerdan que la campaña de la renta comenzó el pasado 8 de abril y que, un mes después, a fecha de 8 de mayo, el Ministerio aún no ha publicado en el BOE la corrección de los índices aplicables a cada cultivo y zona, de acuerdo con la realidad del ejercicio agrario y ganadero de 2025.

De cara a la campaña de la renta de 2027, las organizaciones piden también reducciones fiscales especiales para las explotaciones afectadas por las inundaciones y otras situaciones catastróficas recogidas en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, tanto para quienes tributan en el régimen de módulos como para quienes lo hacen en estimación directa.

“Sensibilidad” y respuestas urgentes para el campo

Asaja, Cooperativas Agroalimentarias, COAG y UPA sostienen que la fiscalidad agraria debe adaptarse a la capacidad económica real de los productores, especialmente en las zonas y cultivos más golpeados por los temporales y por el aumento de costes de producción, como la energía, el gasóleo, los fertilizantes, los piensos y otros insumos esenciales.

Las organizaciones insisten en que el campo necesita “sensibilidad, coordinación institucional y respuestas inmediatas”. “Los agricultores y ganaderos no pueden asumir más incertidumbres ni riesgos administrativos en una campaña marcada por circunstancias tan excepcionales”, han señalado.

Por ello, piden al Gobierno de España que actúe “con urgencia” para proteger la renta de los profesionales del campo, garantizar una correcta tramitación de las ayudas y evitar que se pierdan recursos fundamentales para la actividad productiva en Andalucía, principal potencia agrícola y agroalimentaria del país.