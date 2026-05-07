Una investigadora de la Universidad de Córdoba halla en el alperujo un aliado para proteger las razas autóctonas de gallina

Un residuo del olivar podría convertirse en una herramienta clave para proteger parte del patrimonio genético avícola de Andalucía. Un estudio desarrollado en la Universidad de Córdoba (UCO) ha demostrado que las biomoléculas antioxidantes presentes en el alperujo, el principal subproducto de la industria oleícola, pueden mejorar la criopreservación del semen de gallo y contribuir así a la conservación de razas autóctonas de gallina.

La investigación ha sido realizada por Esther Díaz Ruiz en el marco de su tesis doctoral, dentro del grupo AGR-218 Mejora y Conservación de Recursos Genéticos de Animales Domésticos de la UCO. El trabajo se ha centrado en la gallina utrerana, una raza autóctona andaluza reconocida por su capacidad ponedora y por su adaptación histórica a los sistemas ganaderos tradicionales.

Un avance para conservar razas autóctonas

Según explica la UCO en una nota de prensa, en España existe una veintena de razas de gallinas autóctonas, aves adaptadas durante siglos a las condiciones ambientales y ganaderas de sus territorios. Estas razas constituyen un recurso genético de gran valor y forman parte del patrimonio rural de muchos pueblos y comarcas.

Para garantizar su conservación a largo plazo, una de las técnicas más importantes es la criopreservación seminal, que consiste en congelar muestras de semen en nitrógeno líquido para mantener la fertilidad de los espermatozoides. Sin embargo, el proceso de congelación y descongelación puede dañar las células y reducir la calidad del semen una vez recuperado.

Gallinas criadas al aire libre. / JCCM

La investigación de la UCO ha logrado optimizar este procedimiento en la gallina utrerana, mejorando la viabilidad y funcionalidad de los espermatozoides tras la descongelación. Para ello, el estudio ha incorporado al medio de conservación compuestos antioxidantes obtenidos del alperujo, un residuo muy abundante en Andalucía por el peso económico y social del olivar.

Según explica Esther Díaz Ruiz, la principal innovación del trabajo está precisamente en el origen de estas biomoléculas. La investigadora destaca que este aspecto es especialmente relevante en Andalucía, ya que el estudio no solo plantea una mejora en la conservación de material genético, sino también una vía para la valorización de residuos de la industria oleícola.

El alperujo, de residuo del olivar a recurso científico

Durante los ensayos de laboratorio, los compuestos procedentes del alperujo se añadieron al medio de criopreservación. Posteriormente, el equipo analizó la calidad seminal mediante diferentes parámetros biológicos, como la movilidad espermática y la integridad celular.

Los resultados mostraron que estas biomoléculas antioxidantes son capaces de mejorar de forma significativa la calidad del semen tras la descongelación. Este avance abre nuevas posibilidades para reforzar los bancos de recursos genéticos y mejorar las estrategias de conservación de razas ganaderas tradicionales.

El hallazgo conecta dos ámbitos estratégicos para Córdoba y Andalucía: la investigación agroganadera y la economía circular del olivar.