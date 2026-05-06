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El CSIC y COAG estudian el impacto del avispón oriental en el sector apícola cordobés

Las estrategias de control deben orientarse prioritariamente a la eliminación de reinas durante las primeras semanas tras su salida de hibernación

Un ejemplar de avispón oriental entre las hojas de un seto de tuya oriental.

Un ejemplar de avispón oriental entre las hojas de un seto de tuya oriental. / CÓRDOBA

Efe

Córdoba

El Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del CSIC en Córdoba y COAG Andalucía han formalizado un protocolo de colaboración para el estudio y control del avispón oriental, una especie cuya expansión está generando una presión creciente sobre el sector apícola y plantea retos emergentes en el ámbito sanitario y ambiental en el sur peninsular.

El proyecto, dirigido por la investigadora del IAS-CSIC Mónica Fernández-Aparicio, tiene como objetivo avanzar en el conocimiento de la biología y ecología de la especie en condiciones locales, mediante la caracterización de su fenología, dinámica poblacional y uso de recursos tróficos, con el fin de desarrollar estrategias de control fundamentadas en evidencia biológica específica de la especie.

La estrategia, eliminar a las reinas en su hibernación

El avispón oriental, según la información del IAS-CSIC, presenta una dieta generalista que incluye insectos y recursos de origen antropogénico. Esta capacidad favorece su adaptación a entornos urbanos y periurbanos, así como su interacción con explotaciones apícolas, donde ejerce una gran presión sobre las colonias de abejas.

Fernández-Aparicio ha explicado que "las estrategias de control deben orientarse prioritariamente a la eliminación de reinas durante las primeras semanas tras su salida de hibernación, fase en la que la población se encuentra en un punto crítico de vulnerabilidad, así como a la localización y retirada sistemática de nidos por parte de los servicios competentes".

No obstante, la investigadora ha apuntado que "el comportamiento de las reinas fundadoras durante la primavera sigue siendo insuficientemente conocido, lo que limita la optimización de las medidas de control temprano".

La iniciativa se centra en la fase del ciclo biológico

En este contexto, los trabajos en curso del IAS-CSIC se centran en esta fase del ciclo biológico, con el objetivo de generar información que permita mejorar la eficacia y selectividad de las actuaciones.

Noticias relacionadas y más

La incorporación de COAG Andalucía a esta iniciativa permitirá integrar información directa del sector agrario y apícola, facilitando el intercambio de conocimiento y la validación de estrategias en condiciones reales, y ampliando el alcance y aplicabilidad de los resultados obtenidos.

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