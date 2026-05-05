La Mesa de Cítricos de Palma del Río confirma una campaña "muy difícil" y plantea la necesidad de adoptar soluciones urgentes

La Mesa de Cítricos de Palma del Río se ha reunido este martes con la participación de todos los agentes implicados en la producción (Ayuntamiento, Delegación de Agricultura, sindicatos, organizaciones agrarias, las asociaciones Palmanaranja y Palmaecológica, el GDR Medio Guadalquivir, empresas de trabajo temporal y la Universidad de Córdoba) para analizar la situación del sector. El encuentro ha servido para confirmar las previsiones de una campaña marcada por las dificultades económicas y el impacto del reciente tren de borrascas, así como para abordar cuestiones como la regularización de trabajadores migrantes, la promoción del producto y la necesidad de avanzar en investigación y recogida de datos de cara a futuros retos.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha confirmado tras el encuentro que "las previsiones que teníamos en la primera mesa sectorial se han cumplido. Sobre todo, hemos tratado las consecuencias de ese tren de borrascas que ha afectado a la provincia de Córdoba y especialmente a Palma del Río". Para Esteo, este encuentro es importante porque "de esta mesa salen muchas propuestas" y con ellas se deben "establecer unas líneas de trabajo" ante las necesidades de los distintos agentes que participan en la producción de cítricos.

200 citas para atender la regularización de migrantes

Se ha tratado el tema de la regularización de migrantes con empresas, sindicatos y el Instituto Municipal de Bienestar Social, según ha informado la alcaldesa, también concejala de Agricultura. "Se ha trabajado de una manera coordinada" para atender a los migrantes que necesitan el ansiado certificado de vulnerabilidad y "hoy por hoy tenemos 200 citas que se están trabajando gracias a un asesoramiento jurídico gratuito conveniado con Lucena Acoge y también con otras asociaciones", ha explicado Esteo.

Reunión de la Mesa de Cítricos celebrada en Palma del Río. / J. Muñoz

La promoción ha sido otro de los puntos tratados en los que trabajan la interprofesional citrícola andaluza Andalcitrus -en la que está Palmanaranja- y el GDR. La investigación también es importante en esta mesa y la Universidad ha puesto de manifiesto la necesidad de "recoger datos para poder trabajarlos y dar soluciones a distintos problemas", ha informado Esteo.

Trabajar la promoción de la naranja con el turismo y la restauración

La regidora ha lanzado un reto para la próxima reunión de esta mesa y es que "trabajemos también el producto local desde otra perspectiva, como es el turismo y la restauración” con la finalidad de “seguir poniendo en valor nuestro producto estrella como es la naranja”.

El delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, ha comentado que la campaña ha sido "muy difícil" por la "coyuntura económica" y por la meteorología. "Venimos a esta mesa a que ellos nos digan cuáles son los problemas y cómo, desde las administraciones, se puede colaborar". La delegación ya está pensando en la campaña siguiente y se enfrenta a "retos muy importantes" en el ámbito productivo, formativo y laboral y esta mesa también es un punto de partida.

Para Antonio Carmona, presidente de Palmanaranja, "es un auténtico lujo poder contar con tantas organizaciones" y es "así como de verdad somos capaces de avanzar en la defensa de un sector" con una reunión como esta.

Desde UGT, el secretario general de la federación de Industria y Agro, Pedro Téllez, ha valorado el aspecto social y laboral del sector. Se ha analizado la situación y gracias a la regularización de los contingentes extranjeros "se va a poder dotar de mano de obra más inmediata" incluso formando a estas personas con "cursos profesionales" y "poniendo en marcha la tarjeta profesional agraria" como ha avanzado el sindicalista.

La UCO da a conocer el proyecto Citridata

Asaja también ha agradecido la "radiografía del sector" que se ha ofrecido en el encuentro y ha valorado las nuevas técnicas presentadas por la Universidad de Córdoba. Precisamente la UCO defiende su presencia en esta mesa para conocer "la realidad del sector" y ver dónde se tiene que investigar.

En este caso, la Universidad se ha centrado en ofrecer datos con el proyecto Citridata, un espacio de datos federados que actúa como un punto de encuentro digital que conecta la investigación académica, la tecnología aplicada y la realidad productiva del sector citrícola y que puede resolver algunos problemas que se han planteado en la mesa.