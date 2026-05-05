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DATOS DE LA CHG

Los embalses de Córdoba escalan hacia el 91% de su capacidad a la espera de la nueva borrasca

Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este martes 5 de mayo

Pantano de Sierra Boyera en una imagen de archivo.

Pantano de Sierra Boyera en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

María Roso

CÓRDOBA

El nivel de los embalses de Córdoba sigue subiendo y se acercan al 91% de su capacidad en una semana en la que la lluvia volverá a la provincia coincidiendo con el fin de semana en forma de una nueva borrasca. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 90,56% de su capacidad, con un total de 2.978,502 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 87,65 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana este domingo.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 5 de mayo, de acuerdo con la información de la CHG:

Noticias relacionadas y más

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,04% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,00%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,33%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,22%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,56%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,69%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,06%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,46%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,74%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,32%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,36%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 86,91% de su capacidad.

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