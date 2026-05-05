Los embalses de Córdoba escalan hacia el 91% de su capacidad a la espera de la nueva borrasca

El nivel de los embalses de Córdoba sigue subiendo y se acercan al 91% de su capacidad en una semana en la que la lluvia volverá a la provincia coincidiendo con el fin de semana en forma de una nueva borrasca. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 90,56% de su capacidad, con un total de 2.978,502 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 87,65 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 5 de mayo, de acuerdo con la información de la CHG: