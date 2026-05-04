Nueve bodegas de la DO Montilla-Moriles llevan sus vinos en rama a Granada en un encuentro profesional exclusivo

El vino de Montilla-Moriles busca conquistar nuevas cotas en Granada con una propuesta directa, singular y muy ligada al territorio. La Asociación Vino en Rama ha anunciado la celebración del primer encuentro profesional Vino en Rama Privée, una cita exclusiva que reunirá el próximo lunes 11 de mayo a nueve bodegas de la Denominación de Origen (DO) Montilla-Moriles con profesionales de la hostelería y la gastronomía granadina.

El evento se celebrará en Nervio by Periko Ortega, restaurante ubicado en el Hotel Meliá Granada, entre las 10:00 y las 14:00 horas. La Asociación Vino en Rama informa en una nota de prensa que la jornada combinará una cata de vinos en rama, elaboraciones sin filtrar, espumosos y propuestas innovadoras, con un espacio de networking profesional entre bodegueros, sumilleres, restauradores y distribuidores.

Vinos en rama: la esencia de Montilla-Moriles sin filtros

Los vinos en rama de Montilla-Moriles representan una de las expresiones más auténticas del panorama vinícola andaluz. Se trata de vinos que llegan a la copa prácticamente tal y como salen de la barrica o la tinaja, sin procesos de filtrado intensivos, conservando así la complejidad, la intensidad y la personalidad propia del territorio.

En esta cita profesional, la protagonista será la uva Pedro Ximénez, variedad emblemática del sur de Córdoba y base de algunos de los vinos más reconocibles de la zona. Junto a las referencias clásicas de Montilla-Moriles, el encuentro también pondrá el foco en elaboraciones más innovadoras, con las que las bodegas buscan renovar la imagen de una denominación de origen con siglos de historia.

Las nueve bodegas participantes serán Bodegas Arrabal, Bodegas Delgado, Bodegas Doblas, Bodegas Maillo, Bodegas Robles, Cooperativa Jesús Nazareno, Lagar de los Frailes, Lagar de La Primilla y Lagar Los Raigones.

Granada, mercado estratégico para los vinos del sur de Córdoba

La elección de Granada como escenario de este primer Vino en Rama Privée responde al interés de la organización por reforzar la presencia de los vinos de Montilla-Moriles en una ciudad con una hostelería consolidada y una creciente demanda de productos de cercanía, calidad y con identidad propia.

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El encuentro pretende tender puentes entre los elaboradores cordobeses y los profesionales que trabajan a diario con el vino en restaurantes, bares gastronómicos, hoteles y espacios especializados. Para las bodegas participantes, se trata de una oportunidad para presentar sus vinos de forma directa, explicar sus métodos de elaboración y acercar al sector la riqueza de una zona vinícola clave para Córdoba y Andalucía.