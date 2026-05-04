Luis Planas reclama un fondo específico de la UE para la PAC frente a las crisis climáticas

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pidió este lunes un "fondo específico" de apoyo a los agricultores frente a las crisis climáticas en la próxima Política Agraria Común (PAC), a partir de 2028.

"Creo que es muy importante en el apoyo de la Unión Europea (UE) post-2027 separar lo que se refiere al apoyo de las crisis de mercado de las crisis climáticas con un fondo específico", dijo el ministro español a su llegada a la reunión informal de ministros de Agricultura europeos en Nicosia.

"Tanto por una parte la sequía como la falta de lluvia o las inundaciones y los fenómenos extremos nos están situando en un ámbito en el cual la producción agroalimentaria es, si cabe, mucho más complicada. Por todo ello, es absolutamente necesario tomar medidas preventivas, pero también de remedio y de gestión de riesgo", apuntó.

La propuesta de la UE para la próxima PAC cuenta con un presupuesto de 300.000 millones de euros de ayudas a la renta de los agricultores, así como 453.000 millones de euros de los Planes de Asociación Nacionales y Regionales, que deberán ser elaborados por los Estados miembros para atender las necesidades nacionales.

Pagos de crisis para hacer frente a los fenómenos extremos

Los agricultores tendrán la posibilidad de recibir pagos de crisis con cargo al importe flexible del 10 % a través de estos planes en caso de catástrofes naturales, fenómenos climáticos adversos o enfermedades animales.

Planas añadió que también hay que "reforzar los sistemas de aseguramiento agrario" de agricultores y ganaderos a nivel europeo.

Por otro lado, el ministro señaló "el éxito de los ecorregímenes y su aplicación en España" como medida preventiva a la crisis climática, y aseguró que más del 88 % de la superficie agrícola española los recibe.

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Durante su encuentro este lunes, los ministros de Agricultura de la UE debatirán la gestión de riesgos para agricultores y ganaderos, "desde las condiciones climáticas hasta las enfermedades animales y, por supuesto, los acontecimientos geopolíticos", apuntó también a su llegada la ministra chipriota, Maria Panayiotou.