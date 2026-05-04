Asaja Córdoba pide a Hacienda la publicación de la orden de módulos para el sector agrario

La organización Asaja Córdoba ha reclamado al Ministerio de Hacienda la publicación de la orden de módulos para el sector agrario, al lamentar que haya transcurrido ya un mes desde el inicio de la campaña de la renta sin que la norma haya visto aún la luz.

La organización agraria critica este retraso y advierte de que se está convirtiendo en una práctica recurrente en los últimos años.

Una demora “recurrente”

Según señala Asaja Córdoba, el año pasado la orden se publicó casi un mes después del inicio de la campaña, mientras que en 2024 también se registró un retraso de dos semanas.

A juicio de la organización, esta situación evidencia que la demora en la publicación de esta norma se está normalizando.

Menos tiempo para aplicar la normativa

Asaja Córdoba sostiene que esta circunstancia genera un “claro desequilibrio en los plazos”, ya que, según expone, los contribuyentes agrarios deben ajustarse al mismo calendario que el resto pese a disponer de menos tiempo para conocer y aplicar correctamente la normativa.

La organización subraya además que este problema resulta especialmente sensible en el ámbito agrario por la complejidad del sistema de módulos.

Correcciones por circunstancias excepcionales

La patronal agraria confía en que la futura orden incorpore las correcciones necesarias para reflejar las circunstancias excepcionales que, según recuerda, han afectado al campo, entre ellas fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales o crisis sanitarias en la cabaña ganadera.

En este sentido, Asaja Córdoba insiste en que “no se trata de reclamar ventajas fiscales, sino de evitar que los profesionales agrarios tributen por ingresos que realmente no han obtenido”.

Petición de seguridad jurídica

La organización recuerda asimismo que los agricultores y ganaderos acogidos al sistema de módulos representan un porcentaje muy significativo del conjunto de contribuyentes del sector, por lo que considera que “no deberían verse perjudicados con plazos más ajustados que el resto”.