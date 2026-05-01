Andalucía supera las mil hectáreas dedicadas al cultivo de flor cortada y planta ornamental

El Día de la Madre vuelve a poner en primer plano a un sector agrícola con fuerte peso económico y tradición en Andalucía. La comunidad autónoma superó en la campaña 2024-2025 las mil hectáreas dedicadas al cultivo de flor cortada y planta ornamental, según los datos difundidos por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

En concreto, Andalucía cuenta con 587 hectáreas de flor cortada y 524 hectáreas de planta ornamental, dos producciones que viven estos días uno de sus momentos clave del año por el aumento de la demanda vinculado al primer domingo de mayo, fecha en la que se celebra el Día de la Madre.

La flor cortada mantiene una importante tradición en el campo andaluz. Por provincias, Cádiz destaca de forma clara al concentrar casi el 60% de la superficie regional dedicada a este cultivo. Le siguen Huelva, con el 16%, y Sevilla, con el 14%.

En el caso de la planta ornamental, la provincia de Almería se sitúa como líder andaluza, con el 56% de la superficie total. En segundo lugar se encuentra Málaga, que reúne el 18% de las hectáreas destinadas a este tipo de producción.

Lla viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, en un encuentro de trabajo con representantes del sector de la flor cortada de Sevilla. / CÓRDOBA

Más de 538 millones de flores producidas en Andalucía

La dimensión del sector también se refleja en los datos de producción. En la última campaña, Andalucía rondó los 538,2 millones de flores y superó los 40,3 millones de plantas ornamentales.

Desde el punto de vista económico, las ventas de flor cortada andaluza alcanzaron en 2024 alrededor de 104 millones de euros, mientras que la comercialización de plantas ornamentales generó cerca de 162 millones de euros en ese mismo ejercicio.

Estas cifras confirman el peso de un sector que combina tradición agrícola, especialización productiva y capacidad exportadora, especialmente en determinadas provincias andaluzas.

El clavel, la flor más representativa del sector andaluz

Entre las variedades de flor cortada, el clavel ocupa un lugar destacado. Los últimos datos oficiales disponibles reflejan que esta flor concentraba más del 40% de la superficie de cultivo de flor cortada en Andalucía durante la campaña 2022-2023.

Por provincias, Cádiz lideraba también este cultivo, con el 65% de la extensión dedicada al clavel, seguida de Sevilla, con el 31%.

La producción andaluza de claveles superó en 2022-2023 los 294 millones de unidades, lo que supuso más de la mitad de toda la flor cortada producida en la región durante esa campaña, que rozó los 571,4 millones de flores. Cádiz concentró el 69% de la producción andaluza de claveles y Sevilla el 27%.

En exportaciones, Andalucía vendió al exterior en la campaña 2023-2024 más de 41,7 millones de claveles, con un valor próximo a los cinco millones de euros. La mayor parte, el 72%, tuvo como destino los Países Bajos, aunque también destacó el mercado de Reino Unido, que recibió el 15% de estas flores.

Reunión con el sector de la flor cortada

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, ha mantenido esta semana un encuentro de trabajo con representantes del sector de la flor cortada de Sevilla para analizar las principales necesidades y retos de estos profesionales.

Durante la reunión, Vera subrayó la importancia de “conocer de primera mano las necesidades reales y los desafíos que deben enfrentar cada día quienes se dedican a esta actividad en Andalucía”.

“La interlocución directa con los productores es imprescindible para poder conocer la realidad del campo y actuar en consecuencia buscando juntos el avance de nuestro sector agrario”, remarcó la viceconsejera.

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Con el impulso de fechas señaladas como el Día de la Madre, la flor cortada y la planta ornamental vuelven a demostrar su relevancia dentro del campo andaluz, tanto por su aportación económica como por su presencia en la vida cotidiana de miles de familias y comercios.