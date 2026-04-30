Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cunext fábricaGuía CrucesOkupaciónCruces 2026Guía PatiosPoblaciónApertura DecathlonAVE Málaga'Oscars' del aceite
instagramlinkedin

MEDIO AMBIENTE

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía.

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este jueves 30 de abril. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 87,54 por ciento de su capacidad, que es de 8.036,523 hectómetros cúbicos.

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Pantanos por provincias

Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (94,77%), seguida de Jaén (90,38%), Córdoba (90,36%), Sevilla (89,10%) y Granada (66,32%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco. / Rafa Sánchez

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así será la Cata del Vino Montilla-Moriles 2026: diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada
  2. Dos aceites de la DOP Priego de Córdoba, reconocidos como los mejores de España por el Ministerio de Agricultura
  3. Córdoba encara la segunda mitad del año hidrológico con los embalses casi al 90% de su capacidad
  4. Las almazaras cordobesas han vendido ya el 60% del aceite de oliva producido esta campaña
  5. La guerra de Irán baja los precios de los cítricos por un exceso de oferta
  6. Un robot que desinfecta y ordeña: la innovación ganadera que triunfa en la Feria Agroganadera
  7. Águilas reales, búhos y buitres: Posadas celebra sus jornadas ornitológicas en La Sierrezuela este fin de semana
  8. El consejo regulador confirma los primeros focos de mildiu en viñedos de la Sierra de Montilla

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

La provincia de Córdoba mantiene sus embalses por encima del 90% de capacidad

La provincia de Córdoba mantiene sus embalses por encima del 90% de capacidad

Los socios de Asaja Córdoba rechazan por 22 votos sobre más de 200 las cuentas y la gestión de su presidente, Fernando Adell

Los socios de Asaja Córdoba rechazan por 22 votos sobre más de 200 las cuentas y la gestión de su presidente, Fernando Adell

El AOVE cordobés brilla en los 'Oscar del aceite' con doce firmas en la lista de los 100 mejores y tres en el top 10 mundial

El AOVE cordobés brilla en los 'Oscar del aceite' con doce firmas en la lista de los 100 mejores y tres en el top 10 mundial

Expertos analizarán los valores diferenciales del olivar tradicional en la Semana del Olivo de Montoro

Expertos analizarán los valores diferenciales del olivar tradicional en la Semana del Olivo de Montoro

Un proyecto cordobés lucha contra la bacteria Xylella fastidiosa que pone en riesgo el olivo, la vid y el almendro

Un proyecto cordobés lucha contra la bacteria Xylella fastidiosa que pone en riesgo el olivo, la vid y el almendro

Las almazaras cordobesas han vendido ya el 60% del aceite de oliva producido esta campaña

Las almazaras cordobesas han vendido ya el 60% del aceite de oliva producido esta campaña

Un libro del egabrense Antonio J. Pestana une ciencia y tradición popular en torno a las rapaces ibéricas

Un libro del egabrense Antonio J. Pestana une ciencia y tradición popular en torno a las rapaces ibéricas
Tracking Pixel Contents