Fernando Adell propone que el presidente de Asaja Córdoba no cobre más del salario mínimo interprofesional

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha propuesto a la asamblea de socios de la organización agraria la necesidad de revisar los actuales estatutos "en profundidad" e incluir que las retribuciones del presidente "no puedan ser superiores al equivalente al salario mínimo interprofesional".

En una sesión tensa en la que los socios rechazaron la memoria del año pasado, las cuentas de 2026 y el informe de gestión del presidente, como anoche avanzó Diario CÓRDOBA, éste planteó en su intervención la necesidad de "impulsar una renovación y modernización progresiva" de la organización. A su juicio, eso puede conseguirse favoreciendo la incorporación de perfiles más jóvenes y promoviendo una mayor apertura en los procesos de participación interna, según indica este jueves la patronal agraria en una nota de prensa.

Cambios en la estructura y funcionamiento de Asaja

También se refiere la dirección de Asaja al resultado de las votaciones, sobre las que considera que fueron rechazadas "por una diferencia mínima de votos" (130 en contra frente a 108 a favor), y explica que "fue determinante" que "una parte muy significativa de votos estaba concentrada en determinados grupos familiares o empresariales".

Así, pese al malestar existente entre las dos corrientes en el seno de la organización (críticos y oficialistas), la dirección estima que ello refleja "la pluralidad de posturas existentes en el seno de la organización", lo que ha abierto "el debate sobre posibles cambios en su estructura y funcionamiento de cara al futuro".