Los socios de Asaja Córdoba rechazan en asamblea las cuentas y la gestión de su presidente, Fernando Adell

La patronal del campo Asaja (Asociación de Jóvenes Agricultores) de Córdoba ha celebrado este miércoles una asamblea para intentar atajar la crisis provocada por un grupo de socios descontentos con la gestión del actual presidente, Fernando Adell, que sustituyó en el cargo a Ignacio Fernández de Mesa en junio de 2024.

Los socios han tenido que decidir sobre la memoria del año pasado, las cuentas de 2026 y el informe de gestión del presidente. Son los mismos puntos que ya rechazó la junta directiva a comienzos de este mes, pero esta vez han votado más agricultores. Adell perdió todas las votaciones, según han informado a este medio fuentes del sector crítico presentes en la asamblea, aunque por el momento no ha dimitido de la presidencia como le reclamaban.

Según las mismas fuentes, el resultado de las votaciones (que la directiva de Asaja no ha confirmado) ha sido de 108 votos a favor de los documentos presentados por Adell y 130 en contra. Además, el sector crítico asegura que el presidente les ha ofrecido cambiar los estatutos de la organización para rebajar su carácter presidencialista, así como bajarse el sueldo. El siguiente paso de los descontentos será, según han asegurado a este medio, presentar una denuncia contra Adell.

Este periódico ha intentado recabar la versión oficial de Asaja y su presidente, Fernando Adell, que ha preferido guardar silencio por el momento.

El origen de la crisis

La crisis de Asaja, al menos en su vertiente pública, comenzó a primeros de este mes, cuando los críticos rechazaron las cuentas presentadas por Adell como balance del año pasado, así como las previsiones para este 2026. La negativa se produjo durante una reunión de la junta directiva, el órgano ejecutivo, que tuvo que celebrarse con la presencia de un notario.

La asamblea estaba convocada a las 17 horas en primera instancia, pero se retrasó más de una hora hasta que fueron llegando los asistentes. La situación de la asociación agraria provocó una mayor asistencia de socios de lo que suele ser habitual en estos encuentros, con más de dos centenares de votantes en la antigua torre de Agrónomos. Asaja tuvo que trasladar allí su asamblea ante la previsión de una gran afluencia de socios, ya que el local de su sede se les quedaba pequeño para la ocasión. Antes de la asamblea, el ambiente se vio tranquilo y relajado, aunque con un mutismo absoluto hasta que terminó la reunión.

Los contrarios a la gestión del presidente exigían una asamblea extraordinaria para que Adell se sometiera a una moción de confianza. Con anterioridad habían presentado 429 firmas de socios (un 50% más de los avales necesarios) reclamando esa asamblea extraordinaria. Adell optó por llamar a los miembros para un encuentro ordinario, el que se ha celebrado este miércoles. Los críticos han denunciado "falta de transparencia" y "corrupción", unas acusaciones que Adell rechaza.