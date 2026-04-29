Un proyecto cordobés lucha contra la bacteria Xylella fastidiosa que pone en riesgo el olivo, la vid y el almendro

El Proyecto BeXyl liderado desde el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) de Córdoba, junto a Botanic Gardens Conservation International (BGCI), presentará el próximo 12 de mayo, Día Internacional de la Sanidad Vegetal, en el Real Jardín Botánico de Madrid-CSIC, los nuevos recursos divulgativos sobre la bacteria Xylella fastidiosa, que dirige la investigadora, Blanca B. Landa.

Cabe recordar que Xylella fastidiosa “constituye la mayor amenaza emergente para la agricultura en los países de la Unión Europea y de la Cuenca del Mediterráneo. Tiene un enorme potencial patogénico, ya que infecta y causa enfermedad severa en diferentes cultivos agrícolas de gran importancia económica como el olivo, la vid y el almendro, además de afectar a diferentes especies silvestres y forestales”, explica Blanca Landa.

Reforzar el papel de los jardines botánicos

El evento, en el marco de la cultura científica, se celebrará en formato híbrido (presencial y on line) de 16.00 a 18.00 horas, y servirá para dar a conocer el proyecto BeXyl y su enfoque para el control de Xylella, resaltando el papel de los jardines botánicos en la investigación, educación y sensibilización sobre las amenazas emergentes para la biodiversidad vegetal. En este contexto, se presentarán nuevos materiales informativos y educativos diseñados y desarrollados para apoyar a los jardines botánicos y sus educadores en la divulgación sobre la bioseguridad y Xylella fastidiosa.

El proyecto BeXyl que coordina el IAS-CSIC, y que concluirá este año, está dedicado al desarrollo de nuevas herramientas de prevención y control frente a Xylella fastidiosa. Con la mayoría de los experimentos finalizados, BeXyl se encuentra definiendo un marco operativo de manejo integrado (IPM), en los sistemas agrícolas y forestales europeos. Este marco integrará de forma coherente sistemas de vigilancia avanzada, combinando modelos epidemiológicos y de detección temprana, muestreo y diagnóstico validados a escala europea; uso de material vegetal tolerante y evaluación de especies resilientes para la restauración de áreas afectadas; estrategias de control sostenible, desde el control biológico de vectores y nuevos agentes de biocontrol hasta aplicaciones de termoterapia y prácticas culturales y recomendaciones socioeconómicas y ambientales, asegurando que las medidas propuestas sean viables para agricultores, administraciones y viveros, y compatibles con la sostenibilidad del territorio.

“El objetivo es llegar a la 5ª Conferencia Internacional de Xylella (coorganizada por la EFSA - Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria- y el Proyecto BeXyl en Bari, Italia, del 23 al 25 de junio) con un conjunto sólido de estrategias IPM listas para su transferencia basadas en la evidencia científica que permitan reducir el riesgo de nuevas introducciones y mejorar la capacidad de respuesta frente a los brotes existentes o futuros en Europa”, apostilla Blanca Landa.

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Precisamente, el encuentro del próximo día 12 pretende ser, además, un lugar de encuentro para compartir experiencias sobre bioseguridad en relación con Xylella fastidiosa. Las personas interesadas en participar deben registrarse en el enlace.