Expertos analizarán los valores diferenciales del olivar tradicional en la Semana del Olivo de Montoro

El Ayuntamiento de Montoro celebrará los días 21 y 22 de mayo la Semana del Olivo, en la que varios expertos analizarán, en el teatro municipal Miguel Romero Esteo, los principales retos y oportunidades del olivar tradicional, sobre todo en zonas rurales de sierra. Estas jornadas reunirán a investigadores, empresas, representantes del sector y administraciones públicas para reflexionar sobre el futuro del olivar tradicional, especialmente el de montaña.

La Semana del Olivo de Montoro es un nuevo formato que combina un foro técnico especializado con actividades divulgativas y gastronómicas, reforzando el posicionamiento de Montoro como municipio vinculado al olivar.

La jornada del jueves 21 estará dedicada a los valores diferenciales del olivar tradicional, abordando aspectos como la calidad sensorial de los aceites procedentes de variedades tradicionales, su valor saludable asociado a los compuestos fenólicos, el papel del olivar como sumidero de carbono o el oleoturismo como herramienta de desarrollo para los territorios olivareros.

El viernes 22 la atención se centrará en el mercado del aceite de oliva y la rentabilidad futura del cultivo, analizando las previsiones de producción mundial, la evolución de la demanda y los desafíos económicos de los distintos sistemas de cultivo.

Una semana dedicada al aceite de oliva en el municipio

Por otro lado, paralelamente se vivirá durante toda la semana una programación de carácter divulgativo y gastronómico que acercará el mundo del aceite de oliva virgen extra a la ciudadanía, con catas didácticas en centros educativos, actividades de divulgación y propuestas gastronómicas vinculadas al aceite de oliva virgen extra.

Entre las actividades destacadas se encuentra el showcooking que ofrecerá el cocinero de Canal Sur, Enrique Sánchez, previsto para el sábado 16 de mayo, donde el aceite de oliva virgen extra será protagonista en la elaboración de distintas propuestas culinarias.

Un formato para los nuevos tiempos

Lola Amo afirma que "con esta iniciativa, Montoro refuerza su identidad como territorio del olivar y del aceite de oliva virgen extra, combinando reflexión técnica, promoción gastronómica y participación ciudadana en torno a uno de los productos más representativos de la cultura mediterránea".

Amo añade que "durante décadas, la Feria del Olivo de Montoro ha sido uno de los encuentros más reconocidos del sector, especialmente vinculado a la maquinaria agrícola y a la innovación técnica aplicada al cultivo del olivo. Sin embargo, los cambios en el contexto económico, tecnológico y organizativo han impulsado una evolución del formato hacia un modelo más especializado y adaptado a los nuevos tiempos". El evento cuenta con la colaboración del Ministerio de Agricultura y AEMO (Asociación Española de Municipios del Olivo).