El nivel de los embalses de Córdoba vuelve a subir impulsados por las tormentas del martes

El nivel de los embalses de Córdoba sigue subiendo y ya ha superado la marca psicológica del 90% de su capacidad en una semana en la que podrían volver las lluvias en forma de tormeta a partir de este martes. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 90,30% de su capacidad, con un total de 2.978,502 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 87,48 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 29 de abril, de acuerdo con la información de la CHG: