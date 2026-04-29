El AOVE cordobés brilla en los 'Oscar del aceite' con doce firmas en la lista de los 100 mejores y tres en el top 10 mundial

Un total de doce aceites de oliva virgen extra producidos por almazaras de la provincia de Córdoba han sido incluidos en la lista de los 100 mejores del mundo, los denominados Oscar del AOVE, es decir, el concurso Evooleum Awards, organizado por AEMO y el Grupo Editorial Mercacei, y que está considerado como el certamen internacional más riguroso e influyente de cuantos existen en la actualidad.

Una edición, la undécima, cuya cata final se celebrada en Córdoba los días 20 y 21 del pasado mes de marzo, en la que 25 catadores internacionales evaluaron cerca de un millar de muestras procedentes de una veintena de países, y que ha situado a una docena de aceites de oliva virgen extra cordobeses entre los 100 mejores del mundo de la campaña 2025/26.

Tres firmas cordobesas en el top 10 mundial de los AOVE

En concreto, dentro del exclusivo top 10 de Evooleum encontramos a tres firmas cordobesas. La primera de ellas Oleum Hispania Nature Premium, variedad pajarera, de Hispania Food Company XXI SL, con sede en Carcabuey, que con 96 puntos en la cata final se ha alzado hasta la tercera posición de este codiciado ranking, a tan solo un punto del aceite ganador, el italiano Di Molfetta Frantoiani Monocultivar Coratina, variedad coratina, de Di Molfetta Frantoiani.

Las otras dos firmas cordobesas del top 10 mundial son de Almazaras de la Subbética SLU (Carcabuey) y amparadas por la DOP Priego de Córdoba, como son Parqueoliva Serie Oro, variedad picuda-hojiblanca, que con 96 puntos ocupa la cuarta posición, mientras que Rincón de la Subbética, variedad hojiblanca, con 94 puntos se sitúa en novena posición de los 10 mejores AOVE de esta edición.

Cata final de Evooleum celebrada en Córdoba los días 20 y 21 del pasado mes de marzo. / A.J. González

Entre los mejores de su categoría, Oleum Hispania Nature Premium, variedad pajarera, de Hispania Food Company XXI SL ha sido reconocido como el mejor aceite de oliva virgen extra de España, e igualmente como el mejor de su variedad.

Por otra parte, Parqueoliva Serie Oro, de Almazaras de la Subbética SLU (Carcabuey), ha sido reconocido como el mejor coupage de esta edición, y el mejor aceite amparado por una DOP española, mientras que Rincón de la Subbética, también de Almazaras de la Subbética SLU, ha sido incluido entre los tres mejores aceites de producción ecológica del certamen, recibiendo también la distinción como el mejor de la variedad hojiblanca.

Una lista de prestigio mundial en el sector del AOVE

En lo que respecta al top 100 cien mundial, junto a las ya citadas, se incluyen las marcas El Empiedro, variedad hojiblanca, de la SCA Olivarera La Purísima (Priego), con 92 puntos; Almazaras de la Subbética Bio (92 puntos), variedad picuda-picual-hojiblanca, de Almazaras de la Subbética SLU (Carcabuey); Virrey del Pino Selección (92 puntos), variedad hojiblanca, de la Olivarera Nuestra Señora de Guadalupe SCA (Baena); Hispasur Gold (91 puntos), variedad picual, y Knolive Epicure (91 puntos), variedad hojiblanda-picuda, ambas de Knolive Oils SL (Priego); Oleosubbética (91 puntos), variedad hojiblanca, de Marín Serrano El Lagar (Carcabuey); Lucentina Ecológico (90 puntos), variedad hojiblanca, de la Cooperativa Olivarera de Lucena SCA (Lucena); Molino del Genil (90 puntos), variedad arbequina, de Molino del Genil SL (Palma del Río); y La Laguna Selecta (90 puntos), variedad hojiblanca-picual-picuda, de Sucesores de Hermanos López SA (Baena).

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Estos cien mejores AOVE del mundo así como los 20 de producción limitada se publicarán en la guía Evooleum World’s TOP100 Extra Virgin Olive Oils, editada en inglés y castellano, y en la que se incluye una completa ficha informativa con la procedencia, características, variedades de aceituna, tipo de olivar, actividades de oleoturismo, certificados Kosher y Halal, etc., acompañada de una imagen de su envase y de los productores, puntuación, ficha de cata y maridaje.