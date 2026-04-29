Las almazaras cordobesas han vendido ya el 60% del aceite de oliva producido esta campaña

El aceite de enlace es uno de los motivos de preocupación del sector oleícola año tras año. Con la campaña ya finalizada, no saldrá más aceite de los molinos hasta el mes de octubre, pero sobre todo a partir de noviembre. Durante el próximo medio año, el mercado tendrá que aguantar con el aceite que ya se ha producido, y que permanece bien en las almazaras, en las envasadoras o en las distribuidoras (incluyendo los vendedores minoristas). La pregunta es: ¿hay suficiente producto para alimentar la demanda?

En las últimas campañas oleícolas, siempre al cierre de las cosechas, en el sector se han escuchado voces alertando de un hipotético agotamiento de las reservas antes del inicio de la siguiente temporada, una situación que al final no se produjo. Al término de la pasada sequía, la producción fue tan corta (en torno a la mitad de lo habitual) que hacía pensar que no quedaría aceite de enlace llegado el otoño, pero los elevados precios retrajeron la demanda y el año comenzó con existencias en los almacenes. Y lo mismo ha ocurrido en las dos últimas campañas, con más producción pero por debajo de las previsiones, especialmente en la actual.

Así, al comienzo de la presente campaña del aceite de oliva, en el mes de octubre, había en todo el país casi 140.000 toneladas del producto, cantidad suficiente para cubrir un mes de alta demanda. Los mercados, tanto el interno como el externo para las exportaciones, suelen demandar entre 100.000 y 150.000 toneladas de aceite español cada mes. Solo en Córdoba se guardaban unas 20.000 toneladas a inicios del otoño pasado.

Las salidas, al alza

Este año la producción ha sido ligeramente inferior a lo previsto, y también por debajo de lo que se vio en la campaña anterior. Las salidas, por contra, se han mantenido razonablemente estables gracias en gran medida a unos precios sin grandes vaivenes. Hasta la fecha, en todo el país se ha vendido ya aproximadamente el 60% de todo el aceite producido, bien para el consumo interno o las exportaciones. Aun así, todavía quedan almacenadas casi 700.000 toneladas de aceite en todo el país, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Agricultura. Para saber si son suficientes para abastecer el mercado hasta el otoño habrá que esperar a ver cómo se comportan las salidas en los meses de verano.

Las exportaciones tienden a reducirse considerablemente en lo que resta de año, sobre todo en agosto, momento con las salidas más bajas

El mercado interior suele mantenerse sin grandes tensiones desde ahora hasta octubre, con una medida de consumo que roza las 40.000 toneladas mensuales en las últimas cuatro campañas. Por contra, las exportaciones tienden a reducirse considerablemente, sobre todo en agosto, cuando la media supera por poco las 60.000 toneladas mensuales; es el momento del año con las salidas más bajas. La media total de la presente campaña alcanza las 126.000 toneladas de salidas mes a mes, con un incremento de un 14% en tan solo un ejercicio. El aceite de enlace se va a quedar muy ajustado salvo que termine compensándose con nuevas importaciones, que casi se han duplicado en marzo con respecto a la media de los últimos cuatro años.

Una mujer vierte aceite de oliva extra virgen en una cuchara mientras elabora una receta. / CÓRDOBA

En el caso de la provincia de Córdoba, se ha dado salida ya a casi el 60% de todo el aceite producido, que alcanza las 240.000 toneladas. Las existencias a marzo de 2026 rondan las 134.000 toneladas, el 20% de lo que queda en todo el país.