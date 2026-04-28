MEDIO AMBIENTE
Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este martes 28 de abril. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 87,43 por ciento de su capacidad, que es de 8.036,523 hectómetros cúbicos.
Pantanos por provincias
Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (94,78%), seguida de Jaén (90,28%), Córdoba (90,24%), Sevilla (89,14%) y Granada (66,19%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.
- El Ciudad de Lucena sella el ascenso con una goleada al Tomares
- Horario de las Cruces de Mayo en Córdoba: cuándo abren y hasta qué hora hay música
- Córdoba despide la Cata del Vino 2026 bajo el sol y da la bienvenida al mayo festivo: 'Se consolida el éxito económico y de convivencia
- Los romeros acompañan a la Virgen de Alcantarilla hasta Belalcázar
- La jornada en Tercera | El Córdoba CF B apalabra la salvación en Castilleja y el Pozoblanco no puede con el Conil
- La Cata del Vino llega a su final
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- Una cordobesa evita una ejecución hipotecaria al demostrar que el banco había vendido la deuda a un fondo de inversión