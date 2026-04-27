Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas mayoresAscenso LucenaCórdoba CFPedro SánchezPrecio cítricosEspectáculo AlcázarCata del VinoSantiago AbascalRomerías
instagramlinkedin

MEDIO AMBIENTE

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía.

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este lunes 27 de abril. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 87,42 por ciento de su capacidad, que es de 8.036,523 hectómetros cúbicos.

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Pantanos por provincias

Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (94,75%), seguida de Jaén (90,26%), Córdoba (90,21%), Sevilla (89,21%) y Granada (66,17%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco. / Rafa Sánchez

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jornada del sábado de la Cata de Vino de Córdoba, en imágenes
  2. Horario de las Cruces de Mayo en Córdoba: cuándo abren y hasta qué hora hay música
  3. Lluvia sí… de vino, en el sábado de Cata del Vino 2026 en Córdoba: “Todos están buenos, y con una tapa mejor”
  4. Córdoba despide la Cata del Vino 2026 bajo el sol y da la bienvenida al mayo festivo: 'Se consolida el éxito económico y de convivencia
  5. Córdoba CF-Sporting de Gijón, en directo | Carlos Albarrán marca el tercer tanto blanquiverde en El Arcángel
  6. Córdoba se envuelve en claveles en un domingo de júbilo por la Batalla de las Flores: 'Es un día muy especial
  7. Aucorsa se alía con Google Maps: los cordobeses podrán ver en tiempo real la ubicación de los autobuses en su teléfono móvil
  8. El Coto Córdoba acaricia la Primera FEB tras destrozar al Amics Castelló en una noche histórica

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

El nivel de los embalses de Córdoba supera la marca del 90% este lunes y espera nuevas lluvias

El nivel de los embalses de Córdoba supera la marca del 90% este lunes y espera nuevas lluvias

La guerra de Irán baja los precios de los cítricos por un exceso de oferta

La guerra de Irán baja los precios de los cítricos por un exceso de oferta

Evolución de la protección ambiental en Andalucía

Dcoop exportó un 10,11% más en 2025, pero su facturación cayó un 23,75% debido a la bajada de precios

Dcoop exportó un 10,11% más en 2025, pero su facturación cayó un 23,75% debido a la bajada de precios

El aceite 'Cladivm' se alza con la medalla de oro en los premios de la DOP Priego de Córdoba

El aceite 'Cladivm' se alza con la medalla de oro en los premios de la DOP Priego de Córdoba

Una delegación brasileña conoce en Montilla el uso de aguas regeneradas para riego agrícola

Una delegación brasileña conoce en Montilla el uso de aguas regeneradas para riego agrícola

La cooperativa Guadalupe de Baena obtiene un tercer puesto en los premios internacionales Mario Solinas a la calidad del aceite

La cooperativa Guadalupe de Baena obtiene un tercer puesto en los premios internacionales Mario Solinas a la calidad del aceite
Tracking Pixel Contents