Luis Planas descarta que exista una "guerra de los ibéricos" y defiende la coexistencia de distintas categorías de pureza

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, descartó este lunes que exista una "guerra" entre los productores de los cárnicos ibéricos en España y defendió la coexistencia de distintas categorías de diferente pureza.

Preguntado, a su llegada a una reunión de ministros de Agricultura de la UE, sobre la decisión de la denominación de origen Guijuelo de incluir una nueva categoría de menor pureza, Planas dijo que "no es una guerra, es un conflicto comercial" y recordó que las reglas en materia de calidad "son normas privadas".

"Cada uno ajusta sus estrategias comerciales", afirma el ministro

"Lógicamente cada uno ajusta sus estrategias comerciales como estima oportuno", dijo el ministro, que recordó que él fue uno de los "padres de la norma del ibérico".

"Para mí, la categorización de las normas del ibérico en sus diversos productos y categorías es absolutamente fundamental. Para la valorización del ibérico y se ha producido un salto adelante (...) para el sector", dijo. Sobre el conflicto actual, opinó que "es un tema diferente".

Estrategia jurídica de Guijuelo

"Lo que pretende Guijuelo es una posibilidad jurídica que existe, de utilizar ese 50 %. Otros han optado por una estrategia del 100 %, pues por ejemplo, es el caso de Valle de los Pedroches o es el caso también de Jabugo. Yo lo respeto, yo me siento muy cerca de aquellos que pretenden (...) la pureza como referencia, pero eso no quiere decir que en el mercado no puedan existir otras categorías".

En las últimas semanas se han recrudecido las tensiones entre los productores por la decisión de la Denominación de Origen Guijuelo de incluir una nueva categoría con menor pureza.

Los Pedroches, Jabugo y Dehesa de Extremadura alertan del impacto que esa "merma de calidad" puede tener entre los consumidores.