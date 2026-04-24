Dcoop exportó un 10,11% más en 2025, pero su facturación cayó un 23,75% debido a la bajada de precios

El grupo agroalimentario Dcoop exportó 278,9 millones de kilos y litros de productos en 2025, un 10,11% más que el año anterior, aunque su facturación se redujo un 23,75% hasta los 697,5 millones de euros, una caída que atribuye a la bajada de las cotizaciones en los productos vendidos.

El aceite de oliva se consolidó como el motor económico del grupo al generar 491,2 millones de euros con 112 millones de litros exportados -entre la suma de granel y envasado de Dcoop y la filial Mercaoleo-, principalmente a Italia y Estados Unidos, según ha informado este viernes la cooperativa en una nota de prensa.

Por su parte, el vino registró el mayor volumen, con 120,2 millones de litros vendidos, por importe de 72,1 millones, a mercados como Francia (granel), República Dominicana (envasado) y Portugal (destilación).

La aceituna de mesa aportó 111,9 millones de euros mediante la exportación de 38,9 millones de kilos. Estos productos, procesados en las fábricas de Monturque (Córdoba) y Dos Hermanas (Sevilla), tuvieron como principales destinos Francia, Alemania, Portugal y Arabia Saudí. El grupo también comercializó cereales, leche de cabra y diversos suministros agrícolas.

Apuesta por nuevos productos

En los últimos años, Dcoop está apostando por los frutos secos, sector que en 2025 supuso 3,489 millones de kilos (-12,4 %), con una facturación de casi 19 millones (+15 %). Las almendra y pistachos del grupo llegaron principalmente a Alemania e Italia, aunque la estrategia de expansión permitió la entrada en nuevos mercados como Argentina, Brasil y Polonia.

La actividad comercial del grupo alcanzó un total de 82 países durante 2025, con incorporaciones de territorios como Indonesia, Montenegro, Vietnam, Liberia y Togo, que se suman a los destinos habituales en Europa y América para la comercialización de sus diversas producciones agrícolas y ganaderas, como son Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania.