DATOS DE LA CHG
El nivel de los embalses de Córdoba sigue al alza a la espera de la vaguada de este fin de semana
Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este viernes 24 de abril
El nivel de los embalses de Córdoba sigue subiendo y roza este viernes 24 de abril el 90% de su capacidad en una semana marcada por la subida de las temperaturas y en la que la lluvia podría volver a partir del viernes por la llegada de una vaguada que dará lugar a una pequeña dana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 89,94% de su capacidad, con un total de 2.978,502 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 87,28 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 24 de abril, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,03% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,90%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,72%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,98%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,62%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,79%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,16%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,15%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,94%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,86%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,68%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 84,60% de su capacidad.
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