El aceite 'Cladivm' se alza con la medalla de oro en los premios de la DOP Priego de Córdoba

La marca Cladivm de la empresa D3Olivo Biotechnology SL, con sede en Carcabuey, se ha alzado con la medalla de oro en la 29ª edición de los premios a los mejores aceites de oliva virgen extra amparaos por la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba.

Una auténtica jornada festiva para la comarca que conforman los municipios de Almedinilla, Carcabuey, Fuente-Tójar y Priego en la que se ha vuelto a reconocer el esfuerzo de todo el sector para producir zumos de aceituna de excelsa calidad, pese a las dificultades derivadas de una complicada campaña, como así han coincidido en señalar las autoridades que han tomado el uso de la palabra en la parte final del acto, entre ellas el presidente de la DOP, Rafael Muela; el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia; el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco.

En cuanto a los premios, las diferencias entre galardonados han vuelto a ser mínimas, décimas en algunos casos, alzándose con la preciada medalla la marca Cladivm, de la empresa D3Olivo Biotechnology SL (Carcabuey) tras obtener 93,97 puntos en la cata final. Un aceite que ha sido definido como “frutado muy intenso de aceituna fresca y verde, con gran expresividad aromática. Destacan las notas de plantas aromáticas silvestres, hierba recién cortada y tomate verde. En boca es elegante y envolvente, con un equilibrio perfecto entre dulzor, amargor y picante y una gran persistencia”.

Otros premios

La medalla de plata en esta ocasión recaía en El Empiedro, zumo de aceituna elaborado por la S.C. A. Olivarera La Purísima (Priego), que obtenía 92,15 puntos en la cata final, mientras que la medalla de bronce ha sido para Venta del Barón, de Almazara de Muela SL (Priego), gracias a los 90,25 puntos obtenidos en la cata final.

Por su parte, las firmas Parqueoliva Serie Oro de la S.C.A. Almazaras de la Subbética (Carcabuey), con 90,25 puntos; Oleosubbética de Marín Serrano El Lagar SL (Carcabuey), con 89,18 puntos; y Fuente Ribera, de la Almazara Manuel Molina Muñoz e Hijos (Almedinilla), con 78,02 puntos, eran reconocidas con una mención especial.

Completaba la nómina de galardonados en esta edición la firma Olibrácana, de la S.C.A. Ntra. Señora del Carmen de Almedinilla que, con 93,50 puntos, se ha alzado con el premio al mejor lote de AOVE de la variedad picuda, una de las novedades de esta edición con la que se quiere fomentar esta variedad tan característica del distintivo de calidad prieguense.

Jesús Aguirre y Ramón Fernández-Pacheco flanquean a la representante de la empresa ganadora de los premios. / Rafael Cobo

Por otra parte, la DOP hacía entrega al chef Periko Ortega del Premio Picudo 2025, en reconocimiento a una brillante trayectoria profesional que lo sitúa como referente de la cocina andaluza contemporánea, así como a su firme compromiso con el aceite de oliva virgen extra como elemento central de su cocina, así como por su labor divulgativa, que ha contribuido a posicionar el AOVE en el panorama gastronómico nacional e internacional.

Junto al acto institucional celebrado en el Pabellón de las Artes, sede de la DOP prieguense, el programa de esta edición arrancó a primera hora de la mañana en la céntrica plaza de la Constitución con un desayuno molinero, en el que vecinos y visitantes también pudieron degustar repostería tradicional elaborada con AOVE certificado.

Igualmente ,se celebró la actividad "Tu pueblo, tu AOVE, tu comercio” para reforzar el vínculo entre territorio, producto y tejido comercial, implicando a estudiantes de Primaria y Secundaria junto a ciclos formativos de Comercio, Hostelería, Elaboración de Aceites y Animación.