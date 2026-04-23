Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido LucenaNormas urbanísticasForo EmpléateBar viralCadáver GuadalquivirPolicías Córdoba CFHoras extra Policía LocalCiberlandPedro Sánchez en Córdoba
instagramlinkedin

MEDIO AMBIENTE

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía.

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este jueves 23 de abril. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 87,27 por ciento de su capacidad, que es de 8.036,523 hectómetros cúbicos.

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Pantanos por provincias

Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (94,72%), seguida de Jaén (90,11%), Córdoba (89,91%), Sevilla (89,56%) y Granada (66,01%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco. / Rafa Sánchez

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
  2. El Córdoba CF obliga al mercadillo de El Arenal a trasladarse a la avenida de las Lonjas el 26 de abril
  3. Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
  4. La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
  5. El proyecto del Vial Norte de la Universidad de Córdoba costará 13 millones de euros
  6. Hallan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro
  7. Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»
  8. Estos son los restaurantes para comer bien Córdoba que recomienda Macarfi con reseñas independientes

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

El nivel de los embalses de Córdoba siguen sumando puntos a la espera de las lluvias del viernes

El nivel de los embalses de Córdoba siguen sumando puntos a la espera de las lluvias del viernes

Abierto el plazo para solicitar ayudas Leader dirigidas a proyectos del medio rural

Abierto el plazo para solicitar ayudas Leader dirigidas a proyectos del medio rural

Covap cierra 2025 con más de 1.053 millones de euros de facturación y un crecimiento del 4% respecto al año anterior

Covap cierra 2025 con más de 1.053 millones de euros de facturación y un crecimiento del 4% respecto al año anterior

Los olivares anticipan una floración prometedora marcada por un ciclo vegetativo adelantado

Los olivares anticipan una floración prometedora marcada por un ciclo vegetativo adelantado

Palma del Río impulsa el sector citrícola con un convenio de 19.800 euros para Palmanaranja

Palma del Río impulsa el sector citrícola con un convenio de 19.800 euros para Palmanaranja

La UCO realiza una radiografía de la trashumancia en España: diversidad de pastores con retos compartidos

Córdoba, a la cola de Andalucía en el reciclaje de vidrio con 32 botellas por persona y año

Córdoba, a la cola de Andalucía en el reciclaje de vidrio con 32 botellas por persona y año
Tracking Pixel Contents