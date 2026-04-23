La cooperativa Guadalupe de Baena gana un tercer premio del concurso internacional de aceites del COI

El Consejo Oleícola Internacional (COI) acaba de anunciar los ganadores de la 26ª edición del Premio Mario Solinas de Calidad, al que han concurrido 122 marcas de aceite de oliva virgen extra (AOVE) procedentes de 11 países. Entre los galardonados hay un aceite cordobés y otro que ha quedado finalista, según ha comunicado este jueves el organismo.

La Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de Guadalupe de Baena se ha alzado con un tercer premio en la categoría de frutado verde medio en estos premios, mientras que Knolive de Priego de Córdoba ha quedado finalista en el apartado de frutado verde intenso.

Los ganadores del premio Mario Solinas en este año han sido Sabino Leone de Canosa, en Italia (frutado verde intenso); Cooperativa Nuestra Señora de la Fuensanta de Oleoestepa, en Sevilla (frutado verde medio); Al Kaaob Olive Oil de Kariouan en Túnez (frutado verde ligero); Cooperativa Agrícola de Cambrils, en Tarragona (frutado maduro); Longnan Xiangyu Olive Development de China (pequeños productores) y Oro Bailén de Villa de la Reina, en Jaén (envasadores).

En el segundo puesto han quedado Aziende Agricole di Martino De Luca di Roseto Tupputi Schinosa de Trani, en Italia (frutado verde intenso); ex aequo para O-Med/Venchipa de Acula en Granada y Oro de Cánava-Nuestra Señora de los Remedios de Jimena en Jaén (frutado verde medio); Grupo Valdecuevas Agro de Valladolid (frutado verde ligero) y Frantoio Oleario Mossa Domenica–Sannicandro de Bari (pequeños productores).

Acompañan a la cooperativa Guadalupe de Baena en el tercer premio la cooperativa de Valdepeñas en Ciudad Real (frutado verde intenso) y Olivasur Natural de El Porrosillo en Jaén (pequeños productores).

Selección de aceites sin marca para el concurso del COI. / CÓRDOBA

Así funciona el concurso internacional

A la presente edición –convocada en julio de 2025–, se presentaron a concurso 122 aceites procedentes de Argelia, China, España, Francia, Grecia, Irán, Italia, Jordania, Marruecos, Portugal y Túnez. Estos aceites han sido enviados por productores individuales, asociaciones y empresas envasadoras y, según las bases del concurso, se clasificaron en las siguientes categorías: frutado verde intenso, frutado verde medio, frutado verde ligero, frutado maduro, pequeños productores y envasadores.

Los aceites presentados en esta edición han sido sometidos a un proceso riguroso de evaluación sensorial, utilizando la plataforma IOC Panel, desarrollada por la Fundación del Olivar. El jurado internacional, formado por nueve expertos catadores, evaluó los aceites participantes según las sensaciones olfativas, gustativas y retronasales de cada muestra, así como su armonía, complejidad y persistencia.

“Este concurso reafirma el compromiso del COI con la excelencia en la producción de aceite de oliva virgen extra, reconociendo el arduo trabajo y la dedicación de quienes transforman las aceitunas en un producto único y saludable. También persigue el objetivo de mostrar al consumidor la diversidad de sensaciones gustativas y olfativas que ofrecen estos aceites”, declaró Jaime Lillo, director ejecutivo del COI.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 18 de junio de 2026 en la sede del COI en Madrid, donde se rendirá homenaje a los ganadores.