Abierto el plazo para solicitar ayudas Leader dirigidas a proyectos del medio rural

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este miércoles la convocatoria de ayudas Leader en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a proyectos promovidos en el medio rural. En el caso de la provincia de Córdoba, la asignación para el periodo 2023-2027 asciende a 12,4 millones de euros, distribuidos entre las siete zonas rurales Leader de la provincia.

Las ayudas serán tramitadas por los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Córdoba, que son Campiña Sur, Guadajoz-Campiña Este, Medio Guadalquivir, Los Pedroches, Sierra Morena Cordobesa, Subbética y Valle del Alto Guadiato. Son estos grupos los que gestionan las convocatorias en sus respectivos territorios, de acuerdo con las Estrategias de Desarrollo Local aprobadas para cada zona rural.

La convocatoria cuenta con una dotación máxima de 97,58 millones de euros para el conjunto de Andalucía. La financiación corresponde en un 85% al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y en un 15% a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La resolución se dirige a solicitantes que no son Grupos de Desarrollo Rural y permite optar a estas ayudas a personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, organismos de derecho público, comunidades de bienes y sociedades civiles, siempre que promuevan actuaciones incluidas en las líneas previstas para su zona rural.

Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria y presentarse conforme al modelo previsto en la convocatoria. Las personas jurídicas deberán realizar la tramitación por vía telemática a través del Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía. Las personas físicas podrán presentarlas también por esta vía, sin perjuicio de los demás lugares de registro contemplados en la normativa vigente.

Plazo de solicitud y tramitación

El plazo de presentación de solicitudes se inicia este jueves 23 de abril de 2026, día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOJA, y permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2028.

Asimismo, el plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en registro. En caso de no dictarse resolución expresa en ese periodo, la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio administrativo.

Junto a la resolución se publican también los formularios necesarios para la tramitación, entre ellos la solicitud de ayuda, el plan empresarial, el modelo de alegaciones y aceptación de documentos, la solicitud de anticipo y la solicitud de pago.

La información detallada sobre líneas de ayuda, tipologías de operaciones subvencionables, cuantías máximas y criterios de selección podrá consultarse en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, así como en las páginas web de los Grupos de Desarrollo Rural y, en su caso, en los tablones de anuncios de los ayuntamientos socios.