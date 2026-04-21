Palma del Río impulsa el sector citrícola con un convenio de 19.800 euros para Palmanaranja

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha firmado un convenio de colaboración con el presidente de la asociación profesional citrícola Palmanaranja, Antonio Carmona. La rúbrica se ha producido este martes en el Espacio Cultural Santa Clara y pretende seguir apostando y “poniendo en valor la riqueza de nuestra ciudad”, como ha valorado la alcaldesa. El convenio de 19.800 euros financia la contratación de una técnica para que pueda llevar el día a día de la asociación y también para la promoción de la naranja de forma internacional en la feria Fruit Attraction.

La alcaldesa ha resaltado cómo al inicio de su mandato este convenio era de 14.000 euros y ahora lo han aumentado porque “Palma del Río vive de la naranja y sabe de la importancia que tiene a todos los niveles”. Desde el Ayuntamiento palmeño pretenden con esta colaboración público-privada seguir dando impulso a una asociación donde se concentran gran parte de los productores citrícolas de la zona que han sufrido este año el tren de borrascas y puedan seguir trabajando en la empleabilidad según la propia regidora.

“Vamos a seguir con ese impulso, vamos a seguir trabajando de la mano” e incluso se estudiará “seguir aumentando los recursos” para que Palmanaranja siga representando al sector en la interprofesional andaluza y allá donde vaya", como ha expresado la primera edil.

Así va la campaña: una "situación irregular"

Antonio Carmona, por su parte, ha agradecido la firma de este convenio que permite “seguir desarrollando nuestra actividad en pro del crecimiento y del desarrollo y de la defensa de nuestro sector”. Un convenio como este ofrece a Palmanaranja “fuerza que nos da esa posibilidad de participar en la recién creada interprofesional andaluza, Andalcitrus.”

Para Carmona, ha sido vital el lanzamiento de esta interprofesional porque ha despertado a Intercitrus, la interprofesional española, “que ha estado paralizada durante mucho tiempo, y que nosotros pensamos que gracias a nuestro movimiento se ha activado de alguna forma” y que van a promocionar el consumo de cítricos en Europa.

En cuanto a la campaña, Carmona ha lamentado la “situación irregular” que atraviesa el sector debido al tren de borrascas. “Ha influido mucho en el desarrollo de la recolección de los cítricos durante la campaña y también ha mermado algo la calidad en algunos momentos” por lo que ha provocado una merma en la producción “un poquito más” que la que tenían prevista desde septiembre en los primeros aforos de cítricos. Agradecen desde Palmanaranja las ayudas que desde la Junta de Andalucía están prestando a los agricultores para paliar los daños de este tren de borrascas en los cultivos de cítricos.

A la firma del convenio ha asistido el delegado de Agricultura en la provincia de Córdoba, Francisco Acosta, que ha puesto en valor el papel de la asociación citrícola, primero, como “una única voz para que los profesionales se dirijan a las administraciones” donde se establezcan “retos y necesidades muy marcadas para poder actuar”. Luego, Acosta también ha comentado que la promoción es importantísima para que nadie olvide “la importancia que tiene el sector a nivel económico, laboral y social en la zona” y por ello se hacen acciones como el Mes de la Naranja o estar en las ferias internacionales. También ha valorado el compromiso en la creación de la interprofesional Andalcitrus para el desarrollo del sector en Andalucía siendo “uno de los actores más importantes”.