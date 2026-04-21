Los olivares de la península Ibérica anticipan una floración prometedora marcada por un ciclo vegetativo adelantado.

La empresa cordobesa especializada en olivar AGR by De Prado ha informado de que los olivares de España y Portugal, especialmente en el sur de la Península Ibérica, presentan actualmente un estado fenológico avanzado, caracterizado por una elevada densidad de inflorescencias que anticipa una floración significativa en las próximas semanas.

Según ha explicado la compañía, este desarrollo se sitúa en algunas zonas hasta dos semanas por delante de los calendarios habituales, lo que refleja un adelanto generalizado del ciclo vegetativo.

Un cultivo en condiciones óptimas

El técnico de AGR by De Prado, Rui Canario, ha señalado que “el notable potencial que muestran actualmente las inflorescencias no es fruto del azar, sino consecuencia directa de un estado óptimo de las plantas”.

En este sentido, la empresa destaca que las lluvias registradas entre noviembre y enero han sido determinantes, al permitir la recuperación de la humedad del suelo y aportar el impulso necesario tras periodos de sequía severa, especialmente en determinadas áreas de España.

A ello se ha sumado, según Canario, un invierno con suficientes horas de frío para cubrir las necesidades del olivo durante su reposo vegetativo, seguido de temperaturas suaves en febrero y marzo, que han favorecido un despertar anticipado de los árboles.

Evolución desigual según el terreno

No obstante, la evolución del cultivo no ha sido homogénea en todos los territorios. La empresa indica que en zonas con suelos bajos o con drenaje deficiente, el exceso de agua ha provocado problemas de asfixia radicular.

En estos casos, los olivares han acusado las condiciones adversas del invierno, mostrando menor vitalidad y una capacidad reducida para desarrollar inflorescencias en comparación con otras áreas.

Ventajas y riesgos del adelanto

Desde AGR by De Prado se recuerda que la floración “representa únicamente el inicio del ciclo productivo” y que el adelanto observado presenta tanto ventajas como riesgos.

Los olivares de la península Ibérica anticipan una floración prometedora marcada por un ciclo vegetativo adelantado. / CÓRDOBA

Por un lado, este comportamiento podría permitir esquivar los episodios de calor extremo habituales del mes de junio. Por otro, incrementa la exposición del cultivo a la inestabilidad climática propia de la primavera, como las recientes tormentas que han afectado a distintas zonas de la Península.

La meteorología, clave en las próximas semanas

La empresa advierte además de que las temperaturas elevadas podrían acelerar todavía más este proceso. Sin embargo, un aumento brusco del calor durante la apertura floral puede comprometer la viabilidad del polen y dificultar la polinización, incrementando así el riesgo de aborto floral.

En este contexto, la evolución de las condiciones meteorológicas en las próximas semanas será determinante. “La expectativa del sector se centra ahora en que este prometedor escenario visual se traduzca finalmente en una cosecha abundante y de alta calidad”, ha subrayado Rui Canario.