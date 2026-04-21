Córdoba, a la cola de Andalucía en el reciclaje de vidrio con 32 botellas por persona y año

El reciclaje del vidrio es uno de los más sencillos para los consumidores, ya que está claro qué objetos pueden depositarse en el contenedor verde: solo cristal. En otros depósitos puede haber confusión, especialmente desde que se está instalando el quinto contenedor para todo residuo orgánico mientras que el marrón queda para restos.

Sin embargo, la economía circular no termina de funcionar como debiera en el caso del cristal en la provincia de Córdoba, que se sitúa a la cola del reciclaje de este material en Andalucía. Así lo muestran los datos de Ecovidrio, la entidad gestora de estos residuos en el país.

Cada cordobés depositó el año pasado una media de 9,4 kilos de envases de vidrio en el contenedor verde, que en su conjunto sumaron 7.200 toneladas en toda la provincia. Equivalen a unos 32 envases por año y persona, menos de tres botellas cada mes. Aunque parezcan cifras abultadas, no lo son si se comparan con los baremos nacional y andaluz: 20 kilos y 68 envases en el primer casi y casi 15 kilos y 51 botellas en el segundo.

Además, en 2025 se produjo una reducción en el reciclaje del vidrio de la provincia de un 4,5%, que Ecovidrio relaciona directamente con la caída en el consumo, estimada en un 2% y que impacta directamente en el volumen de residuos generados y posteriormente recuperados.

En base a estas cifras, en la provincia se depositaron un total de 24 millones de envases, lo equivalente a más de 67.000 mil envases al día y unos 47 envases cada minuto, según el informe de Ecovidrio.

Entre los municipios de más de 3.000 habitantes más recicladores de la provincia de Córdoba se encuentran Córdoba capital (11,2 kg/hab), Pozoblanco (10,5 kg/hab), Montilla (10,3 kg/hab) y Puente Genil (10,2 kg/hab).

Explicaciones: ¿Por qué Córdoba está a la cola?

¿Cómo se explica el retroceso en la provincia de Córdoba y su mala situación con respecto a otras provincias? Según Ecovidrio, el retroceso en el consumo sólo explica una parte del fenómeno, que hay que atribuir a otras causas. Coral Rojas-Marcos, subdirectora de zona de Ecovidrio, apunta que Córdoba siempre ha estado retrasada en este aspecto, lo que atribuye al «momento en que se empezó con el reciclaje y a factores educacionales».

Pero hay además otro factor singular en el caso cordobés: la implicación de las entidades públicas. «Los ayuntamientos deben darle más importancia a la gestión de la que tiene ahora mismo. También tienen que ser más ágiles, porque se tarde mucho en el reciclaje», explica Rojas-Marcos. Y pone un ejemplo: las entidades locales deben aprobar ordenanzas de reciclaje (no sólo de vidrio), y hasta la fecha sólo lo ha hecho el Ayuntamiento de Palma del Río, según Ecovidrio.

Para mejorar las cifras de reciclaje, Ecovidrio va a iniciar una campaña de sensibilización muy centrada en la capital.