Agricultura
La Denominación de Origen Priego de Córdoba distinguirá a Periko Ortega con su Premio Picudo
El distintivo de calidad celebra el próximo 24 de abril la entrega de sus galardones a los mejores aceites de oliva virgen extra
La Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba celebrará el próximo viernes, 24 de abril, la 29.ª edición de sus premios a los mejores aceites de oliva virgen extra amparados por el distintivo de calidad. Será una auténtica jornada de fiesta para todo el sector oleícola que conforman los municipios de Almedinilla, Carcabuey, Fuente Tójar y Priego, con una programación en dos escenarios.
En concreto, los actos arrancarán a las 10.00 horas en la plaza de la Constitución de Priego, donde se ofrecerá un desayuno molinero, al que seguirán una serie de actividades destinadas a fomentar el conocimiento del aceite de oliva virgen extra entre los escolares, entre ellas talleres, yincanas y demostraciones para fomentar ellos ciclos formativos de elaboración aceites, industrias alimentarias, comercio, hostelería y animación que se imparten en la localidad.
La entrega de premios, en el Pabellón de las Artes
A las 12.30 horas los actos se trasladan al Pabellón de las Artes, donde tendrá lugar la entrega de premios propiamente dicha, en el transcurso de la cual se procederá a entregar el Premio Picudo al chef Periko Ortega, uno de los referentes de la gastronomía cordobesa, a través de su restaurante ReComiendo.
Igualmente y como novedad, este año se entregará un premio especial al mejor zumo de aceituna de la variedad picuda, "con la intención de potenciar por parte del distintivo de calidad esta variedad minoritaria, protegerla, darle el hueco que merece dentro de todas las variedades que hay a nivel mundial y hacer la bandera de lo que somos", como ha destacado en su presentación el presidente de la DOP prieguense, Rafael Muela, en la presentación de los actos que conforman esta edición de los premios a la calidad.
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