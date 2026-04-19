Investigadores de Córdoba identifican cinco variedades de anís con propiedades beneficiosas para la salud y la industria

Un equipo de investigación del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del CSIC en Córdoba, en colaboración con la Universidad de Foggia (Italia), ha identificado cinco variedades de semillas de anís más productivas y con mejor calidad de aceite esencial tras evaluar 50 muestras procedentes de distintos países.

El estudio permitirá seleccionar los granos más rentables para su cultivo y aprovechamiento industrial en agroalimentación, cosmética o farmacia, ya que tiene propiedades digestivas, expectorantes y aromáticas que lo hacen valioso como materia prima, según la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Sin embargo, se trata de un cultivo minoritario en España, donde no existen variedades comerciales registradas, lo que dificulta la estandarización de la calidad y limita su desarrollo como cultivo competitivo.

Para abordar esta situación, los científicos recopilaron una colección internacional de germoplasma y lo sembraron durante dos años en la finca experimental del IAS en Córdoba y una explotación ecológica en Valladolid.

Estudio del rendimiento

Así pudieron comparar su comportamiento agronómico y su capacidad para producir aceite esencial bajo las mismas condiciones ambientales. En el ensayo evaluaron tanto el rendimiento en semilla como la calidad y composición del aceite, destacando cinco que combinan ambos factores, clave para su aprovechamiento comercial.

El investigador del IAS Diego Rubiales, coautor del estudio, ha señalado que "si llegamos al nivel de registrar variedades podremos ofrecerlas a los agricultores para diversificar, como alternativa de cultivo al trigo y el girasol. Hemos comprobado que se adapta bien, tiene potencial y hay mercado".

Aunque el uso del anís está muy extendido, la mayor parte de la producción mundial se concentra en países como India, mientras que en Andalucía, el cultivo tiene un carácter residual y se limita a pequeñas explotaciones, sobre todo en la provincia de Sevilla.

A esta situación se suma la ausencia de variedades registradas, por lo que la producción se basa principalmente en semillas tradicionales intercambiadas entre agricultores, lo que genera una calidad irregular del producto.

En el estudio Characterization of Pimpinella anisum Germplasm: Diversity Available for Agronomic Performance and Essential Oil Content and Composition, publicado en la revista Agronomy, los expertos evaluaron un total de 50 genotipos de anís procedentes de distintos países. En un trabajo previo recolectaron muestras de Egipto, Palestina, Grecia o Bulgaria, para tratar de cubrir la mayor diversidad global.

El ensayo demostró que la mayoría de estos materiales se adaptan al cultivo en España, aunque con comportamientos diferentes. Algunas variedades produjeron rendimientos muy elevados, mientras otras destacaron por su alto contenido en aceite esencial.

Análisis del aceite esencial

Otro de los aspectos relevantes del estudio fue el análisis detallado del aceite esencial. Además de identificar como componente principal el trans-anetol, responsable del aroma dulce del anís, los investigadores detectaron otros compuestos minoritarios, presentes en diferentes proporciones según la variedad, que influyen de forma decisiva en las propiedades medicinales, aromáticas o funcionales del aceite.

Aunque la mayoría de los genotipos mostraron buena adaptación a las condiciones de clima y suelo en España, el estudio ha identificado cinco candidatos especialmente válidos por su combinación de rendimiento y producción de aceite esencial.

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El siguiente paso sería iniciar el proceso para inscribirlas en el Registro de Variedades Comerciales, imprescindible para su certificación y comercialización.