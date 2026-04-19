La Feria Agroganadera de Los Pedroches cierra con más visitas y el reto de seguir innovando

La Feria Agroganadera y Agroalimentaria de la comarca de Los Pedroches ha cerrado este domingo otra edición después de cuatro días de exposiciones, concursos y actividades relacionadas con el sector primario. El ocio ha vuelto a abrirse camino con iniciativas encaminadas a establecer un punto de encuentro también en ese ámbito y no únicamente a ser una muestra especializada en el sector. El protagonismo de la última jornada estuvo reservado para los galardones y reconocimientos que año tras año viene otorgando el consorcio organizador de la muestra, Confevap. El acto de clausura ha contado con la presencia del alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello; del presidente de Covap, Ricardo Delgado; y del gerente de Confevap, Florencio Moreno.

En su discurso de cierre, Cabello ha destacado el éxito de esta edición, subrayando el incremento de visitantes y la apuesta por la innovación. Entre las principales novedades, ha mencionado el pabellón lácteo, donde se han podido ver en funcionamiento sistemas de ordeño robotizado; y la zona gastronómica dedicada a la dehesa, que ha servido como escaparate de los productos locales. La feria ha reunido a cerca de 300 expositores y alrededor de un millar de cabezas de ganado, consolidando su papel como punto de encuentro para profesionales y público general. Cabello agradeció la implicación de instituciones, patrocinadores y, especialmente, de los ganaderos, a quienes definió como «el pilar fundamental de la comarca».

El alcalde ha proseguido reafirmando el compromiso de seguir mejorando el modelo de feria y apoyando la modernización del sector agroganadero, apostando por la sostenibilidad, el bienestar animal y la innovación. Cabello ha puesto en valor el papel de Covap como «nuestro mejor aliado» y su aportación tanto económica como humana. El primer edil ha expuesto, además, que esta edición ha supuesto «un punto de inflexión» gracias a la incorporación de nuevas propuestas que han atraído a un mayor número de visitantes.

Durante la clausura se ha premiado la trayectoria de varios protagonistas del sector. Entre ellos, Pedro Andrés Aparicio Ruiz, reconocido por sus más de 25 años de dedicación al consorcio organizador de la feria. También ha sido distinguida la empresa familiar Quesos Marqués del Valle, de El Viso, por su trabajo en la elaboración artesanal de productos lácteos con leche de su propia ganadería.

Del mismo modo, se ha reconocido la labor de la empresa Semex, por su trayectoria como expositor y su contribución a la mejora genética del ganado. Por su parte, el ganadero Rafael Blázquez Balsera, de Belalcázar, ha recibido un homenaje por su extensa carrera en la cría de ganado ovino de alta calidad y su compromiso con la feria desde hace décadas, concretamente desde el año 1987. Durante su intervención, Blázquez ha aprovechado para reivindicar la recuperación del concurso de vacuno de leche, una cita tradicional que, según señaló, aportaba un importante atractivo al evento y que desde hace años no se incluye en el programa de la Feria Agroganadera.

El propio alcalde ha recogido el guante y mostróadosu disposición a recuperar esta cita: «Por nuestra parte pondremos todos los recursos necesarios para que ese concurso vuelva a celebrarse, porque es fundamental para poner en valor a nuestros ganaderos y a los mejores animales del territorio».

Así las cosas, y sin dar cifras de volumen de negocio, la organización de la Feria Agroganadera y Agroalimentaria de la comarca de Los Pedroches concluye con un balance positivo centrado, fundamentalmente, en la alta participación, la innovación y el reconocimiento al trabajo del sector y a quienes permiten su supervivencia en los diferentes contextos que se vienen sucediendo a lo largo de los años.

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El optimismo tras la finalización de la feria no deja de un lado los retos de cara al futuro, que pasan por hacer frente a la «incertidumbre» del contexto internacional y su incidencia en el sector, además de por temas ya enquistados como el del agua. En el plano gastronómico, el territorio sigue dando pasos para conseguir su segunda denominación de origen sumando la de los quesos.