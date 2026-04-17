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Segunda jornada de la Feria Agroganadera

Ganaderos y productores establecen sinergias para situar en el mapa los productos de Los Pedroches

El chef Carlos Fernández, del restaurante Karan Bistró, realiza un showcooking en el que muestra diferentes productos de la dehesa cocinados de manera contemporánea

Carlos Fernández, de Karan Bistró, cocina en vivo con productos de la dehesa.

Carlos Fernández, de Karan Bistró, cocina en vivo con productos de la dehesa. / Rafa Sánchez

Julia López

Julia López

Pozoblanco

Dejarse llevar y conquistar por Los Pedroches es una de las máximas de la Feria Agroganadera y Agroalimentaria que estos días se celebra en el recinto ferial de Pozoblanco. Los cambios por los que ha apostado el consorcio organizador, Confevap, han introducido el elemento gastronómico como una de las grandes novedades permitiendo ver demostraciones en directo, asistir a catas, pero también ver cómo ganaderos y productores establecen sinergias para situar en el mapa los productos que tienen su origen en el territorio.

Hace un año, el protagonismo de la gastronomía se centraba en los primeros pasos dados por las queserías para conseguir la primera Denominación de Origen para el sector en Andalucía y en ello siguen los productores de la zona, siguiendo el proceso sin que por el momento se llegue a su culminación, aunque ya se ha avanzado con el Ifapa determinando las características de los productos.

Asistentes a una de las catas celebradas en la segunda jornada de la Feria Agroganadera de Pozoblanco.

Asistentes a una de las catas celebradas en la segunda jornada de la Feria Agroganadera de Pozoblanco. / Rafa Sánchez

Innovación en la cocina

Precisamente el queso ha sido uno de los protagonistas de la segunda jornada, a través de un maridaje de quesos con productos locales como cervezas, aceite del territorio o los productos de De Bellota, de Javier San Martín, que introduce la harina de bellota en panes o regañás a las que también se ha acercado el público. San Martín, además, presentó una app que se encuentra en desarrollo y que está "enfocada a la geolocalización de las diferentes variedades de bellotas".

El pabellón 1, por tanto, está congregando gran parte de la actividad de la Feria, con actividades de lo más diverso y la entrega de premios de los diferentes concursos del certamen.

En él se puede disfrutar de diferentes showcookings como el liderado este viernes por Carlos Fernández, chef y gerente del restaurante Karan Bistró, que realizó varios platos bajo una premisa: la dehesa cocinada de manera contemporánea. El chef valoró "muy positivamente" el impulso dado por la Feria antes de preparar tres platos para deleite del público: castañuelas, ravioli de abanico con espuma de matanza y mazamorra de bellotas con un tartar de lomo curado.

Rocardo Delgado y Santiago Cabello, junto a los premiados en uno de los concursos de ovino.

Rocardo Delgado y Santiago Cabello, junto a los premiados en uno de los concursos de ovino. / Rafa Sánchez

La gastronomía como referente

Unas propuestas que los asistentes a esta demostración pudieron degustar, pero no solo eso, sino ver en directo la elaboración de todos esos platos. "Sin campo no hay cocina", explicó antes de valorar que "una feria como esta ponga la gastronomía como referente".

Carlos Fernández resaltó asimismo que "la gente acoge muy bien esa conexión entre lo tradicional y la vanguardia", y lo dice alguien que no deja de mirar a lo ancestral, a quienes "nos enseñaron cómo aprovechar nuestros productos".

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La reacción del público respondió a las expectativas en un escenario donde el olor y el sabor se dan la mano.

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