DATOS DE LA CHG
El nivel de los embalses de Córdoba sigue subiendo pese a la ausencia de lluvia y el aumento de las temperaturas
Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este viernes 17 de abril
CÓRDOBA
El nivel de los embalses de Córdoba sigue subiendo y roza este viernes 17 de abril el 90% de su capacidad en una semana sin pronóstico de lluvias y con aumento significativo de las temperaturas. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 89,64% de su capacidad, con un total de 2.978,502 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 87,14 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 17 de abril, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,93% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,29%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,65%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,02%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,68%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,95%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,33%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,77%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,69%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,61%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,92%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 83,34% de su capacidad.
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