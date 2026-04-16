La Subbética, cuna del burro andaluz, protagonista en las jornadas de reproducción equina en Córdoba

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este jueves la primera de las dos sesiones que tendrán lugar en el marco de las jornadas técnico-científicas sobre "Reproducción Equina. Particularidades del ganado asnal", que tendrán su continuidad este viernes en el Centro Agropecuario Provincial.

El diputado de Agricultura, Andrés Lorite, ha manifestado su satisfacción “porque hoy se pone en evidencia cómo dos instituciones, la Diputación y la Universidad cooperan y colaboran por el futuro de la provincia de Córdoba. Lo llevamos haciendo en los últimos años en diferentes ámbitos, y hoy lo hacemos en algo tan fundamental como es la reproducción equina, un sector muy determinante y estratégico en nuestro territorio”.

El diputado ha destacado que “la raza asnal andaluza nace en Córdoba, concretamente en la Subbética, y ha formado parte de nuestra cultura, de nuestra tradición e historia, y de nuestra forma de vivir y sentir”. Estas jornadas van a servir para dar a conocer las últimas investigaciones y avances en biotecnologías reproductivas específicas orientadas al ganado equino, en especial el ganado asnal. Un encuentro que “supone una oportunidad para reunir en un mismo espacio a investigadores y ganaderos de forma que se establezcan sinergias que permitan una transferencia de los conocimientos técnicos hacia las empresas del sector primario, que es estratégico para la provincia”.

Participantes en las jornadas. / CÓRDOBA

Mejoras en la reproducción de esta raza

Por su parte, el decano de la Facultad de Veterinaria de la UCO, Manuel Hidalgo, ha hecho hincapié en el hecho de que “estas jornadas son fruto de una larga y estrecha colaboración con la Diputación de Córdoba, dos instituciones muy comprometidas con la transferencia del conocimiento, y que persiguen visibilizar una problemática grande que tenemos con una de nuestras razas autóctonas, el asno andaluz”.

“El objetivo de este encuentro es abordar desde un punto de vista científico técnico las posibles mejoras en la reproducción de esta raza para su conservación y para ello tenemos un programa de alto nivel en el que participan investigadores de reconocido prestigio de la Universidad de Extremadura, del Centro Militar de Cría Caballar de la Fuerzas Armadas de Ávila, del Centro de Reproducción y Selección de Animales de Badajoz, entre otros”, ha dicho.