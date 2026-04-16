Bodegas Robles, galardonada en el Salón Gourmets de Madrid por su vinagre Piedra Luenga 27 PX.

Bodegas Robles ha sido galardonada con el Premio al Mejor Producto Ecológico del Salón Gourmets de Madrid por su vinagre Piedra Luenga 27 PX, "un reconocimiento que pone en valor la excelencia, la innovación y el compromiso con la sostenibilidad en el ámbito de la gastronomía gourmet", explica la organización en una nota de prensa.

El premio fue recogido por Francisco Robles, gerente y socio propietario de la bodega, quien destacó que “este reconocimiento refuerza nuestra apuesta por una viticultura ecológica que no solo respeta el entorno, sino que también es capaz de generar productos de alta calidad y valor añadido”.

Vinagre ecológico con uva Pedro Ximénez

El vinagre Piedra Luenga 27 PX es un vinagre ecológico elaborado a partir de uva Pedro Ximénez, envejecido durante 27 años mediante el sistema tradicional de criaderas y solera. Su prolongada crianza le confiere una notable complejidad aromática, equilibrio y profundidad, posicionándolo como un producto diferencial dentro del segmento gourmet ecológico.

Nueva gama de vinagres "27"

En esta edición del Salón Gourmets, Bodegas Robles ha presentado como principales novedades su nueva gama de vinagres “27”, que reivindica el valor de las largas crianzas y la tradición, junto a los formatos magnum de los vinos Piedra Luenga Verdejo y Tempranillo, ampliando su oferta con propuestas orientadas a nuevos momentos de consumo y a mercados especializados.

Este reconocimiento consolida a Bodegas Robles como una de las bodegas referentes en producción ecológica en España, con un modelo basado en la economía circular, la innovación y el respeto al medio ambiente.