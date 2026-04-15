Así será la Cata del Vino Montilla-Moriles 2026: diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada

Ya se conocen todos los detalles de la Cata del Vino Montilla-Moriles de este año, que servirá como siempre de preludio de las fiestas del Mayo Cordobés. Los organizadores y patrocinadores han presentado este miércoles el cartel de una fiesta que se celebrará en su 40.ª edición entre el 23 y el 26 de abril en la avenida del Alcázar, al igual que el año pasado.

Hay varias novedades. Una de ellas, importante para los miles de visitantes, es que ya no habrá que comprar un ticket para acceder al recinto, como en casi todas las ediciones previas. El escenario de la Cata del Vino será un bulevar abierto al que cualquiera podrá acceder y comprar o degustar su vino preferido. El cata o copa para la degustación se podrá adquirir allí mismo por un coste de dos euros.

Copas de la Cata del Vino Montilla-Moriles de Córdoba, en la presentación del cartel. / Manuel Murillo

Sin ticket de entrada, se busca evitar las colas de acceso

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, Javier Martín, ha explicado la decisión de permitir la entrada libre: de ese modo se acaba con las colas que habitualmente se formaban en los accesos al recinto. Esta era "una de las críticas reiteradas", ha asegurado durante la presentación. "¿Solución? Se elimina el ticket de entrada y ya no hay colas, cada uno entra cuando considere oportuno", ha argumentado.

Y no sólo el ticket de entrada. Tampoco será necesario comprar previamente los vales para el vino. En esta edición, los visitantes pueden adquirir los vinos, por copa o botella, directamente en cada uno de los expositores, y pagarlo con tarjeta o en efectivo. Así se agiliza aún más todo el proceso. El gasto mínimo se ha establecido en 3 euros para cada compra, aunque los precios los establece cada bodega.

Asistentes a una Cata del Vino de Córdoba. / Víctor Castro

Diez bodegas y cinco restaurantes participantes

Por otro lado, la Cata de este año vuelve a registrar un descenso en el número de participantes. Habrá 10 bodegas en la edición de este año, junto con cinco restaurantes, frente a las 14 cavas que estuvieron presentes el año pasado. En las ediciones previas al covid y a la crisis posterior que motivó la suspensión temporal del evento, las bodegas participantes rondaban la treintena.

Martín también ha aclarado el porqué de este descenso en la edición de 2026, del que nadie debe "extrañarse", ha dicho. Se debe a las pérdidas en el sector provocadas por la plaga del mildiu de la cosecha del año pasado, que redujo la producción en un 50%. "Ha sido un año horroroso para nuestra comarca", ha justificado el presidente de la DO.

Las bodegas participantes son Pérez Barquero, Cooperativa La Unión, Rockera Cabriñana, Cooperativa Vitícola Local, Navarro & Pilgrim, Lagar Blanco, Bodegas Del Pino, Alvear, Cooperativa La Aurora y San Acacio y Asunción. Siete de ellas son de Montilla y las tres restantes están ubicadas en Aguilar de la Frontera, Montalbán y Montemayor.

En cuanto los restaurantes, se podrá comer en la Cata en los establecimientos de La Lonja del Marisco, Asador Río Grande, Taberna La Montillana, Misa de 12 y La Taberna del Río. Toda la información sobre la Cata Montilla-Moriles puede consultarse en este enlace.

La Cata Montilla-Moriles seguirá siendo un encuentro para el tardeo. El horario se ha fijado de 12 del mediodía a 20 horas de forma ininterrumpida, pero como en las últimas ediciones ya no habrá opción de copear por la noche, evitando así fomentar el botellón. El perfil del visitante que esperan los organizadores es el ya consolidado: consumidores sobre todo jóvenes, ya que la mitad de los asistentes tienen menos de 30 años. El Consejo Regulador considera todo un logro mantener la tradición de los vinos cordobeses entre los jóvenes, y ello a pesar de los cambios en los gustos de los consumidores. Las bodegas han conseguido adaptarse ofreciendo vinos nuevos, jóvenes y frescos que conviven con los más tradicionales finos, oloroso y amontillados.

Ubicación y dedicatoria a Adamuz

El cambio de ubicación, ya visto el año pasado ante la imposibilidad de volver al aparcamiento de la Diputación, tiene un efecto positivo añadido, tal como ha explicado Martín. Permite la difusión de los vinos de la DO Montilla-Moriles entre los turistas extranjeros, que tienen a tiro de piedra el núcleo monumental de la ciudad. De hecho, la Cata se llena desde el mediodía hasta las 16 horas aproximadamente de visitantes foráneos, realzando así la vertiente promocional del evento, uno de sus principales objetivos.

La última novedad de la edición número 40 de la Cata del Vino Montilla-Moriles es su homenaje a todo el pueblo de Adamuz por su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario. La dedicatoria está grabada en el cata que se venderá durante el evento, y el alcalde del municipio, Rafael Moreno, ha agradecido el gesto con estas palabras: "Sabemos lo que se sufre en el día a día", en referencia no sólo a lo vivido en su pueblo, sino también al mal momento por el que pasan los viticultores cordobeses.

Una cita "consolidada"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado que la Cata Montilla-Moriles "es un proyecto consolidado que nos habla de la colaboración entre entidades públicas y privadas, que ha sabido mantenerse vivo y que se ha adaptado en estas últimas ediciones sin perder su esencia".

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha destacado la importancia de la promoción de los vinos cordobeses, que debe hacerse a través de prescriptores y medios de comunicación especializados, así como en "mercados muy selectivos". Esa puede ser una opción para atraer turistas internacionales de alto poder adquisitivo, que "vienen a experiencias paisajísticas y están muy interesados en la cultura del vino y del aceite".

Finalmente, el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha señalado que la Cata es una "cita consolidada" del sector vitivinícola. "Es una cadena completa que aporta innovación, pone ese escaparate y da visibilidad a todo el trabajo" de los agricultores, ha apuntado.