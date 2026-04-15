La Diputación de Córdoba acoge la entrega de los Premios Mezquita a los mejores aceites de oliva de España y Portugal

La Diputación de Córdoba ha acogido en la tarde de este miércoles la entrega de premios del 13º Concurso Ibérico de AOVE Premios Mezquita, un certamen que este año ha alcanzado cifras históricas con 223 muestras procedentes de España y Portugal y una destacada presencia de almazaras de la provincia.

En esta edición, la máxima valoración del certamen (98,5 puntos) ha sido para Oleobrácana, marca de la cooperativa Nuestra Señora del Carmen de Almedinilla; y Hadrianus, de la empresa Trujillo Castellón (Rute). Los premios Gran Mezquita de Córdoba han recaído también en las marcas cordobesas que obtuvieron 95 puntos: Parqueoliva Serie Oro y Rincón de la Subbética (Almazaras de la Subbética en Carcabuey), El Empiedro (Cooperativa La Purísima, de Priego), Armónico Supremo (Aceite Armónico, de Puente Genil) y Virgen de la Torre (Cooperativa Virgen de la Torre, de La Victoria).

Estas cinco empresas cordobesas alcanzaron los 95 puntos junto con otras 17 marcas procedentes de otros lugares. Además, 71 sellos de aceite de oliva de numerosas procedencias obtuvieron el premio Oro, a partir de 88 puntos; 64 marcas con la medalla de Plata (desde 83 puntos en adelante), y con el premio Bronce fueron seleccionadas otras 50 marcas.

Este certamen gastronómico está promovido por el Aula del Vino de Córdoba, que dirige Manuel M. López Alejandre, y organizado por la Academia del Vino de Córdoba en colaboración con el Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba.

El "termómetro de un sector"

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha destacado durante la entrega de los galardones que estos premios "no son solo un referente de calidad, son el termómetro de un sector que sabe competir al más alto nivel, incluso cuando el viento sopla de frente y se suceden los obstáculos".

Fuentes ha insistido en que "Córdoba sigue siendo un gigante, contamos con 381.000 hectáreas de olivar, un mar de olivos que no es solo paisaje, es economía, cultura y biodiversidad. Detrás de estas hectáreas hay más de 37.000 olivareros, guardianes de este legado milenario. El olivar genera más de cinco millones de jornales cada año, siendo un pilar fundamental para el empleo rural".

Asimismo, Córdoba ha vuelto a marcar un nuevo récord en exportaciones, superando cifras históricas. "El aceite de oliva es el protagonista absoluto de este éxito, representando casi el 30% del volumen de nuestras ventas al exterior, que están en cifras récord".

Fuentes ha puesto el acento durante su intervención en el "compromiso de la Diputación con el sector oleícola y esto se pone de manifiesto financiando iniciativas para impulsar la promoción y el conocimiento de nuestro AOVE, a través de nuestra colaboración con las denominaciones de origen para fortalecer el valor de nuestra marca territorial".

Del mismo modo, ha continuado el máximo representante institucional, "invertimos en infraestructuras y servicios en nuestros municipios, porque apoyar al olivar es apoyar la vida rural, promovemos la transferencia de conocimiento con la Universidad de Córdoba para avanzar en sostenibilidad y eficiencia y fomentamos rutas y experiencias que conectan a los visitantes con la cultura del olivo".