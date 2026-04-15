DATOS DE LA CHG
El nivel de los embalses de Córdoba se mantiene alto en una semana sin previsión de lluvias
Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este miércoles 15 de abril
CÓRDOBA
El nivel de los embalses de Córdoba rozan este miércoles 15 de abril el 90% de su capacidad en una semana sin pronóstico de lluvias. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 89,54% de su capacidad, con un total de 2.974,978 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 87,07 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 15 de abril, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,84% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,61%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,58%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,97%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,68%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,04%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,61%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,90%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,98%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,53%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,95%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,93% de su capacidad.
- Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
- El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
- Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
- Las obras para levantar el futuro barrio de Ciudad Jardín de Poniente 2 en Córdoba comenzarán en verano
- Un hombre resulta herido por un disparo en los genitales en una pelea en plena calle en Posadas
- El Ayuntamiento de Córdoba abre el plazo de solicitud de abonos para las piscinas municipales de la Fuensanta y la calle Marbella
- El aeropuerto de Córdoba dispara sus pasajeros en marzo y supera los 11.900 viajeros en el primer trimestre
- El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus