MEDIO AMBIENTE
Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este martes 14 de abril. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 87,03 por ciento de su capacidad, que es de 8.036,523 hectómetros cúbicos.
Pantanos por provincias
Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (94,59%), seguida de Sevilla (90,08%), Jaén (89,88%), Córdoba (89,49%) y Granada (65,51%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.
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