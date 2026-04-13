El Ministerio de Agricultura convoca unos premios a los mejores jamones 2026: requisitos para participar, plazo y modalidades

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de los premios Alimentos de España a los Mejores Jamones 2026, "cuya finalidad es promocionar estos productos de calidad elaborados en España, reforzar su imagen y posición en el mercado y poner en valor el trabajo de toda la cadena alimentaria", explica esta institución en una nota de prensa.

Este galardón, creado en 2016, contempla dos categorías. Por un lado, al mejor jamón serrano u otras figuras de calidad reconocidas, dirigido a productos amparados por sellos de calidad diferenciada: especialidad tradicional garantizada (ETG), denominación de origen protegida (DOP) o indicación geográfica (IGP). Por otro lado, se premiará al mejor jamón de bellota ibérico, destinado a productos que, con o sin sello de calidad, pertenezcan a las denominaciones de venta jamón de bellota 100 % ibérico o jamón de bellota ibérico.

Se requiere una producción mínima de 1.500 jamones anuales

Podrán participar los establecimientos autorizados para la elaboración de jamones con sede en España que acrediten una producción mínima de 1.500 piezas anuales en los últimos tres años. "Cada concursante podrá concurrir en una o en las dos modalidades, con una única muestra por modalidad. El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto hasta el 7 de mayo y podrá realizarse a través de la sede electrónica del ministerio o, en el caso de personas físicas, también podrán hacerlo de forma presencial", continúa la nota.

La selección de los mejores jamones se hará a través de una "valoración sensorial en dos etapas que realizarán expertos catadores". En la modalidad de jamón serrano, "las catas se celebrarán en el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), en Monells (Girona), mientras que las de jamón de bellota ibérico tendrán lugar en el Servicio de Análisis e Innovación en Productos de Origen Animal (SiPA) de la Universidad de Extremadura, en Cáceres".

Cerdos ibéricos durante la montanera en la dehesa de Los Pedroches. / Rafa Sánchez

Convocatoria y bases

Los premios Alimentos de España se integran en la estrategia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para "posicionar a España como potencia alimentaria y gastronómica, reafirman su compromiso con el sector alimentario y destacan su papel clave en la economía, la sostenibilidad y la identidad gastronómica de España".

La convocatoria y las bases con todos los detalles se pueden consultar en este enlace web.