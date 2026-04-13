La Diputación de Córdoba fomenta la llegada de jóvenes a las cooperativas agroalimentarias

La Diputación Provincial de Córdoba ha acogido este lunes el Foro Agrosocial El futuro del sector agroalimentario: sostenibilidad, competitividad y economía social, en el que han participado varias decenas de alumnos del instituto Galileo Galilei de Córdoba capital.

Agrosocial es un proyecto europeo sostenido entre España y Portugal para impulsar la economía social en el sector agroalimentario, con la intención de crear empleo de calidad y oportunidades reales en el mundo rural. Entre sus objetivos principales está combatir la despoblación, atraer a jóvenes con talento, reforzar el papel de las mujeres y potenciar las cooperativas y empresas sociales.

Ventajas de la economía social

La jornada celebrada en la Diputación ha estado centrada en mostrar a los jóvenes las ventajas de las cooperativas y de las empresas de economía social. Ana Rosa Ruz, delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución, ha indicado durante el encuentro que "las cooperativas tienen que ser atractivas para la juventud" y "son ellos quienes tienen que ser receptores de la información". Para eso se ha celebrado esta jornada, en la que se ha informado acerca de varios cursos de formación gratuita en el campus Agrosocial.

Otra de las aspiraciones de Agrosocial es avanzar en la digitalización del campo, especialmente en el ámbito de las cooperativas, que suelen ser más reacias a la implantación de nuevas tecnologías. Según Ruz, "vemos que falta la digitalización, la innovación, no participan como otro tipo de empresas".

Socios

Los socios del proyecto son Deputación Provincial de Lugo, CIM Alto Minho, Município do Fundão, CONFAGRI, Diputación Provincial de Cáceres, Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ODIANA, Diputación Provincial de Córdoba, IEDT de la Diputación de Cádiz e INTEC.