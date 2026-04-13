Economía
La Diputación de Córdoba fomenta la llegada de jóvenes a las cooperativas agroalimentarias
La institución organizó un foro para mostrar a estudiantes del instituto Galileo Galilei las ventajas de las empresas de economía social, dentro del proyecto Agrosocial
La Diputación Provincial de Córdoba ha acogido este lunes el Foro Agrosocial El futuro del sector agroalimentario: sostenibilidad, competitividad y economía social, en el que han participado varias decenas de alumnos del instituto Galileo Galilei de Córdoba capital.
Agrosocial es un proyecto europeo sostenido entre España y Portugal para impulsar la economía social en el sector agroalimentario, con la intención de crear empleo de calidad y oportunidades reales en el mundo rural. Entre sus objetivos principales está combatir la despoblación, atraer a jóvenes con talento, reforzar el papel de las mujeres y potenciar las cooperativas y empresas sociales.
Ventajas de la economía social
La jornada celebrada en la Diputación ha estado centrada en mostrar a los jóvenes las ventajas de las cooperativas y de las empresas de economía social. Ana Rosa Ruz, delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución, ha indicado durante el encuentro que "las cooperativas tienen que ser atractivas para la juventud" y "son ellos quienes tienen que ser receptores de la información". Para eso se ha celebrado esta jornada, en la que se ha informado acerca de varios cursos de formación gratuita en el campus Agrosocial.
Otra de las aspiraciones de Agrosocial es avanzar en la digitalización del campo, especialmente en el ámbito de las cooperativas, que suelen ser más reacias a la implantación de nuevas tecnologías. Según Ruz, "vemos que falta la digitalización, la innovación, no participan como otro tipo de empresas".
Socios
Los socios del proyecto son Deputación Provincial de Lugo, CIM Alto Minho, Município do Fundão, CONFAGRI, Diputación Provincial de Cáceres, Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ODIANA, Diputación Provincial de Córdoba, IEDT de la Diputación de Cádiz e INTEC.
- Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor
- El aviso amarillo deja más barro que agua en Córdoba, aunque la Aemet mantiene la probabilidad de nuevas precipitaciones
- Iván Ania, tras la victoria ante el Zaragoza: 'Viendo la clasificación, la salvación está conseguida
- Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba
- Académicos y autoridades se reúnen en Lucena para recordar la Batalla de Martín González y su impacto histórico
- Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro programa un ciclo más amplio pero sin Morante ni Roca Rey
- 67.202 hectáreas de naturaleza en Córdoba: el parque natural de Sierra Morena ideal para una escapada en primavera
- El parking de una discoteca en Córdoba que guarda un secreto de hace 2.000 años